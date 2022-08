Ecopoint di Fossacesia, nuovi orari per il periodo estivo 2022

FOSSACESIA – Nuovi orari per il periodo estivo dello sportello Ecopoint. D’intesa con la EcoLan, che cura i servizi di igiene urbana di Fossacesia, il servizio rivolto agli utenti è stato organizzato per rispondere al meglio alle esigenze dei turisti e dei tanti che hanno le seconde case al mare.

“L’aumento di presenze sulla nostra spiaggia nel periodo estivo è un dato di fatto. Negli ultimi anni registriamo una crescita sostenuta e per questa ragione occorre offrire più informazioni e servizi ai villeggianti – sottolinea il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. La EcoLan, che ringrazio, ha subito raccolto e fatte sue le nostre istanze e oltre agli sportelli già operativi a Fossacesia città e a Villa Scorciosa, abbiamo ritenuto opportuno mettere nella condizione gli utenti che soggiornano a Fossacesia, di avere a portata di mano uno sportello che è ospitato nell’ufficio dove è ubicato il servizio Informazioni Turistiche e Punto Blu, sul Lungomare di Fossacesia Marina e gestito quest’anno dalla DMC Costiera dei Trabocchi. Lì potranno ricevere tutte le indicazioni utili per eseguire le procedure di smaltimento rifiuti, avere i contenitori per la raccolta differenziata e i sacchetti, sugli orari di ritiro da parte del personale EcoLan”. Il sindaco, inoltre, annuncia che anche negli altri periodi dell’anno il servizio resterà aperto più giorni durante la settimana.

Sui nuovi orari per il periodo estivo si sofferma il consigliere delegato all’Ambiente, Umberto Petrosemolo: “Ogni primo lunedì del mese sarà operativo, dalle ore 15 alle 18, l’Ecopoint di Villa Scorciosa. A Fossacesia Marina, presso il punto Informazioni Turistiche, adiacente lo stabilimento Dea del Mare, l’Ecopoint sarà a servizio degli utenti nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì (ore 9-12), così come nel secondo, terzo e quarto venerdì del mese, sempre dalle ore 9 alle 12. A Fossacesia città, lo sportello, che ha la sua sede a pianterreno del palazzo comunale, lo sportello è aperto nei giorni di giovedì (ore 15-18) e sabato (ore 9-12)”.