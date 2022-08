Ferragosto 2022 a Roseto degli Abruzzi: il programma

15 agosto pieno di eventi tra processione dell’Assunta, musica e il tradizionale spettacolo pirotecnico della mezzanotte: ecco i dettagli

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ferragosto ricco di manifestazioni ed eventi a Roseto degli Abruzzi tra fede, storia, tradizione, cultura e intrattenimento. Saranno questi gli ingredienti delle celebrazioni del 15 agosto, Festa dell’Assunta a Roseto degli Abruzzi, i cui momenti più significativi saranno la consueta processione, che partirà dalla Chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 17:00, la Santa Messa (alle ore 19) sul Lungomare Celommi, i concerti e gli spettacoli dinanzi al Lido La Lucciola dalle ore 21:00 e lo spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte in zona pontile.

“Quest’anno abbiamo scelto di far partire i fuochi dal pontile proseguendo nell’ottica di un’alternanza tra la zona nord e sud del territorio comunale, nonché per motivi logistici” dice il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes. “Se è vero che le tradizioni definiscono l’anima e l’identità di una comunità, celebrare la ricorrenza della nostra patrona rappresenta per noi il momento intimamente più solenne dell’anno oltre ad essere un volàno economico per la città nel giorno di Ferragosto che, come sempre, vede le nostre attività ricettive sold-out”.

La processione partirà dalla Chiesa dell’Assunta alle ore 17:00 e, dopo aver percorso le vie interne, imboccherà il sottopasso per prendere il lungomare e porterà la statua della Madonna in prossimità del Lido La Lucciola, per essere poi trasportata fino al Porto Turistico “Porto Rose” per il suggestivo rito della processione a mare. Infine alle ore 19:00 nell’area del lungomare limitrofa ai Lidi Celommi e La Lucciola sarà celebrata la Santa Messa.

“Oltre alla parte religiosa, particolarmente sentita dai residenti e ammirata dai numerosi turisti che hanno scelto la nostra spiaggia da Bandiera Blu – aggiunge l’Assessore al Turismo Lorena Mastrilli – dalle ore 21:30 abbiamo predisposto uno spettacolo di intrattenimento musicale che vedrà alternarsi sul palco allestito dinanzi al Lido La Lucciola tantissimi artisti e giovani promesse rosetane come la giovane e talentosa cantante Gaia Di Giuseppe, vincitrice di numerosi concorsi e finalista di prestigiosi talent televisivi, il cantautore Francesco Savini, formatosi a Milano all’Università di musica fondata da Franco Mussida della PFM, il chitarrista Tony Di Gabriele, la cantante Miriana Angelini, il batterista Roberto Porta e la Radio Vintage Band. A presentare la serata Maria Rita Piersanti. Terminato lo spettacolo pirotecnico ci sarà musica e si potrà ballare fino alle 01:30”.

“Siamo molto felici di questo primo Ferragosto che è stato predisposto, si tratta infatti di uno spettacolo fatto dai giovani per i giovani. Infatti l’Amministrazione ha scelto di far esibire, per la serata clou dell’estate rosetana, il 15 agosto appunto, i talenti del territorio, una scelta di grande valore che vuole premiare le nostre eccellenze” sottolinea il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Christian Gabriele Aceto. “Infine invitiamo tutti alla tradizionale “Caccia al Tesoro” che è stata organizzata, ancora una volta, da un gruppo di giovani concittadini e si terrà dalle ore 20:00 del 17 agosto fino alle ore 7:00 del 18 agosto”.