Ecobonus e Sismabonus, se ne parla in Comune a Sulmona

Il 23 luglio gli incentivi illustrati dai senatori Di Girolamo e Santillo, dai referenti degli ordini e dai rappresentati dei settori

SULMONA (AQ) – Nella giornata di Giovedì 23 Luglio, presso la sala Consiliare del Comune di Sulmona, insieme al collega Senatore Agostino Santillo, avremo il piacere di illustrare gli incentivi dell’ Ecobonus e Sismabonus al 110% varati con il Decreto Rilancio.

Sarà inoltre l’occasione per presentare il Prof. Corrado Gisonni, Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, cantiere molto caro a tutti gli Abruzzesi che interessa la messa in sicurezza del relativo traforo sull’A24-A25, la qualità dell’acqua potabile per 700mila utenti ed il laboratorio di Fisica Nucleare. Interverrà anche il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, collegandosi in diretta da Roma con la sala Consiliare.

Nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid-19 e per ovviare al problema della limitata disponibilità dei posti in sala, l’intero convegno sarà trasmesso in diretta sulla mia pagina Facebook https://www.facebook.com/Gabriella-Di-Girolamo-694376677272732/, dando a chiunque la possibilità di interagire attivamente ponendo domande sotto forma di commento che il moderatore rivolgerà per loro ai relatori.