Ricostruzione post-sisma, Marsilio: «Serve accelerare gli interventi»

L’AQUILA – Accelerare la ricostruzione pubblica post-sisma e rafforzare il coordinamento tra istituzioni: sono i temi al centro dell’incontro promosso dalla Prefettura dell’Aquila, al quale ha partecipato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio insieme ai principali enti coinvolti nel processo ricostruttivo.

Durante la riunione è stato fatto il punto sullo stato degli interventi, molti dei quali hanno raggiunto un avanzamento tra il 70% e il 90%, pur registrando ritardi nelle opere più complesse, in particolare quelle riguardanti chiese e beni culturali. Marsilio ha sottolineato la necessità di accelerare l’utilizzo dei circa 2 miliardi di euro disponibili, una quota significativa dei quali dovrà essere impiegata nei prossimi due anni.

I Comuni, a partire dall’Aquila, hanno chiesto un ruolo più diretto come soggetti attuatori, valorizzando le competenze maturate dagli Uffici speciali. La Regione ha confermato il proprio supporto tecnico attraverso strutture come AreaCom e Abruzzo Progetti, per affiancare gli enti nelle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori.

Il confronto rientra nel percorso di rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni centrali e territoriali, con l’obiettivo di garantire il pieno utilizzo delle risorse e il completamento della ricostruzione nei tempi previsti.