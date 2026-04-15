Dazi USA, l’Abruzzo è la regione più esposta

REGIONE – L’Abruzzo risulta la regione italiana più esposta ai dazi USA, con un impatto proporzionalmente superiore rispetto al resto del Paese. Secondo una recente analisi dell’Area Studi e Ricerche della CNA nazionale, il 17,1% dell’export abruzzese è diretto verso gli Stati Uniti: una quota che vale oltre 1,6 miliardi di euro e che rappresenta la percentuale più alta d’Italia.

Il settore più vulnerabile è la farmaceutica, che da sola copre il 57% delle esportazioni regionali verso gli USA e oltre 925 milioni di euro di valore. Seguono i comparti di computer, apparecchi elettronici e ottici (12,8%), alimentari, bevande e tabacco (11,1%) e i macchinari n.c.a. (8,7%). Una struttura produttiva che rende l’Abruzzo particolarmente sensibile all’introduzione dei nuovi dazi americani.

Il confronto con la media nazionale conferma la criticità: mentre per l’Italia gli Stati Uniti rappresentano il 10,4% dell’export, in Abruzzo il peso è quasi doppio. E se in valori assoluti Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana guidano le esportazioni verso gli USA, è proprio l’Abruzzo a registrare l’impatto relativo più elevato.

Secondo la CNA, i dazi al 15% previsti dall’accordo tra Stati Uniti e Commissione Europea rischiano di colpire duramente l’export italiano, oltre 100 miliardi di euro, soprattutto nei settori della componentistica, dei beni intermedi e, in prospettiva, anche dell’agroalimentare e della farmaceutica, ancora sotto valutazione da parte dell’amministrazione americana.

Per l’Abruzzo, dove la farmaceutica rappresenta il 37% del totale nazionale del comparto, la situazione è particolarmente delicata: una quota che dipende in larga parte da Toscana, Lazio e dalla stessa regione, oggi tra le più esposte alla nuova politica commerciale statunitense.