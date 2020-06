Lettomanoppello, in arrivo test sierologici volontari: quando e dove

Il 12, 13, 19 e 20 giugno presso l’ambulatorio medico della Dott.ssa Luciana Di Biase, la sala prelievi – visite della farmacia De Luca e la sede della Protezione Civile di Lettomanoppello

LETTOMANOPPELLO – Il Comune di Lettomanoppello, è in procinto di organizzare il test sierologico volontario per l’individuazione degli anticorpi al Covid19, con il prelievo venoso. Il 12 e 13 giugno e poi il 19 e il 20 giugno dalle ore 08.00 alle ore 12.00 viene dato l’avvio nel territorio comunale all’indagine sulla popolazione, con l’obiettivo di acquisire quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo Coronavirus anche in assenza di sintomi.

A tal proposito, il Sindaco Simone D’Alfonso ha colto l’occasione per ringraziare i medici di famiglia del Comune di Lettomanoppello, la Famacia De Luca, la locale Protezione civile e tutti i cittadini che accoglieranno la richiesta volontaria di eseguire il test.

Le postazioni di prelievo coinvolte saranno l’ambulatorio medico della Dott.ssa Luciana Di Biase, la sala prelievi e visite della farmacia De Luca e la sede della Protezione Civile di Lettomanoppello.

I medici, daranno un ausilio nell’informazione scientifica del test per ogni paziente che lo richiederà.

L’iniziativa si svolgerà secondo le seguenti modalità operative:

I prelievi verranno eseguiti dal Laboratorio “Carboni” di Pescara;

I prelievi verranno effettuati nella settimana n° 24, nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 dalle ore 08 alle ore 12;

Inoltre, I prelievi verranno effettuati anche nella settimana n°25, nei giorni venerdì 19 e sabato 20 sempre dalle ore 08 alle ore 12.00.

I pazienti, all’atto della prenotazione indicheranno il medico di famiglia, per poi essere dislocati nei tre punti di prelievo secondo la seguente modalità: i pazienti del Dott. Donatelli verranno tutti inviati a fare il prelievo nella sede della Protezione civile in Largo Assunta, quelli della Dott.ssa Maria Di Biase e del Dott. Miraldo Di Biase, verranno invitati a fare il prelievo presso la sala visita/prelievo della farmacia De Luca, mentre i pazienti della Dott.ssa Luciana Di Biase presso il suo ambulatorio;

È obbligatorio portare con sé la fotocopia del tesserino sanitario, in quanto la stessa, verrà allegata al modulo della privacy per avere un tracciamento sicuro senza errori;

Il flusso dei pazienti presso i punti prelievo verranno gestiti dalla protezione civile di Lettomanoppello;

I referti saranno riconsegnati al Comune dal laboratorio Carboni in busta chiusa, e i pazienti poi verranno a ritirarli presso la sede municipale in piazza Umberto I.

Le informazioni e le prenotazioni verranno prese telefonando dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15 alle ore 17 al numero di telefono della sede della Protezione Civile di Lettomanoppello, tel.: 085/8570632.