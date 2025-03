Domotek Reggio Calabria-Sieco Ortona 2-3: sintesi e tabellino

ORTONA – La Sieco Akea Ortona torna a fare la Sieco Akea Ortona e vince al tie break a domicilio contro la vice capolista Domotek Reggio Calabria. Una sconfitta indolore per i padroni di casa che grazie allo scivolone casalingo di Gioia Del Colle mantiene la seconda piazza. Perde invece l’Aurispa Links Per La Vita Lecce cedendo il sesto posto proprio alla vittoriosa Sieco Akea Ortona.

Una gara lunga, lunghissima con tutti i set molto tirati, tranne che per il tie-break nel quale la Sieco ha prevalso ampiamente. Addirittura il secondo set è terminato con il punteggio di 35-37. Alla fine gli spettatori hanno potuto assistere a ben due ore e 35 minuti di ottima pallavolo. Il Capitano Leonell Marshall ha giocato i primi due set per ritrovare il ritmo partita, lasciando poi il posto a Francesco “Ciccio” Del Vecchio. Top Scorer dell’incontro Matteo Bertoli con 29 punti, seguito a ruota da Domenico Laganà con 27 e dall’altro Impavido Luca Rossato con 22. Una gara equilibrata con la Sieco brava a difendere e ricostruire con il muro che smorza gli attacchi avversari e permette la ricostruzione. Tanti gli errori al servizio da ambo le parti. Probabilmente le squadre hanno pagato, soprattutto nel finale, un secondo set più che lunghissimo e dispendioso in termini di energie. Ottima la prestazione del giovane centrale Giacomini che raggiunge il 75% di positività in attacco per i suoi 7 muri. Bene anche l’altro centrale, Arienti che si è invece “soltanto” fermato a 5 punti e 67% di positività.

Al termine di questa regular season, la classifica ha decretato che gli avversari nei quarti di finale dei Playoff saranno i pugliesi della JV Gioia Del Colle.

Coach Denora Caporusso: «Felicissimo per il risultato. Forse se avessimo gestito meglio alcune situazioni del quarto set, magari curando meglio la fase break, avremmo potuto anche portare a casa l’intera posta in palio. Siamo arrivati a questa vittoria dopo una serie di prestazioni sotto tono e questa vittoria brillante contro una squadra di gran valore come Reggio Calabria ci darà lo spunto e lo spirito giusto per affrontare al meglio questi play-off. Se riusciremo a mettere nella prossima fase la grinta e la voglia che abbiamo visto questa sera, di certo potremmo dire la nostra»

IN BREVE

Primissimi punti del primo set in perfetto equilibrio con la Sieco Akea che può approfittare di qualche errore dai nove metri per i padroni di casa. Equilibrio che continua anche quando il parziale è a metà 12-11. Cambia poco la situazione nel rush-fiale ma Reggio Calabria è avanti due punti 20-18. Tiene duro Ortona che ribalta il risultato sul 21-22 e si prosegue punto su punto ma alla fine il set point è per i padroni di casa 24-23 così come il primo set. Secondo Set con la Sieco Akea che trova subito un vantaggio di due punti ma i reggini non hanno intenzione di far scappare Ortona. Quando si è a metà parziale però, la Sieco Akea è avanti 9-12. La Sieco Akea scappa avanti e stacca gli avversari sul 13-16 ma Laganà è inarrestabile e porta i suoi a -1 sul 16-17. È Ortona a soffrire il finale di set subendo il ritorno dei padroni di casa. Dopo essere stata in vantaggio 22-24, Reggio torna sul 24 pari. Un set interminabile ed emozionante che alla fine vede la Sieco Akea uscirne vincitrice 35-37. Partono forte i padroni di casa nel terzo set tanto da trovare il vantaggio di 3-0 che costringe coach Denora Caporusso ad interrompere il gioco. Ortona trova la forza di pareggiare immediatamente sul 3-3. È poi la volta degli abruzzesi di provare il mini break sul 4-6. Cresce Ortona a muro con una ottima prestazione di Giacomini. Più concreti gli ortonesi che scavano un buon solco nel punteggio sul 12-16. Dilagano i ragazzi impavidi che allo sprint finale di questo parziale si trovano avanti 13-20. La Sieco Akea va in modalità “gestione energetica” e concede qualcosa agli avversari che arrivano a 19, ma il set è comunque a tinte bianco azzurre. Primo punto conquistato. È Bertoli a trascinare la Sieco Akea in questo avvio di quarto set 1-4 e time out per i padroni di casa. Tenace rimonta dei padroni di casa che riequilibrano il set per poi passare in vantaggio 7-6. Continua sui binari dell’equilibrio questo parziale con due squadre molto stanche e fallose dai nove metri. Padroni di casa che sul finale recuperano due punti agli abruzzesi e partono per la volata finale in vantaggio 22-21. Tie-break che sembra una fotocopia del set precedente le squadre sono separate solo da un punto, a favore della Sieco Akea, con tanti errori dai nove metri. Al cambio campo Ortona è in vantaggio 5-8. Meglio Ortona in contrattacco. Si da il via alla fuga 6-12.

PRIMO SET

Padroni di casa in campo con Esposito al palleggio e Laganà opposto. Lazzaretto e Soncini a schiacciare in posto 4. Al centro Stufano e con De Santis nel ruolo di Libero.

La Sieco Service Akea per tutta risposta schiera la diagonale palleggiatore-opposto formata dalla coppia Pinelli-Rossato. Gli schiacciatori Capitan Marshall e Bertoli mentre al centro ci sono Arienti e Giacomini. Broccatelli è il Libero.

Il primo servizio è per La Sieco Akea ma il primo punto è per Laganà 1-0. Muro di Lazzaretto 0-2. Fuori l’attacco di Reggio 2-1. Lazzaretto trova il tocco al muro 3-1. Muro di Pinelli 3-3. Errore per Picardo al servizio. 4-4. Ortona ricostruisce bene e Rossato fa 5-6. Errore di Rossato che tocca la rete in attacco 7-7. Marshall non riesce a ricevere il servizio di Soncini che fa ace 8-7. Troppo forte la Pipe di Matteo Bertoli 8-9. Termina fuori di pochissimo l’attacco di Marshall 10-10. Out anche Rossato 11-10. Ace per Laganà ma Ortona chiede un check e ha ragione, la palla era fiori 11-11. Pinelli non riesce a gestire un pallone complicato e finisce per commettere fallo di doppia 13-11. Punto per Stufano 15-13. Bertoli attacca un pallone complicatissimo che arriva dalle sue spalle ma il muro di Reggio è presente 17-14. Soncini serve sulla rete 17-15. Ortona ricostruisce bene e Marshall chiude il punto del 17-16. Primo tempo di Arienti 18-17. Ancora un primo tempo, stavolta di Giacomini 19-18. Fuori l’attacco di Picardo 20-20. Magia di Bertoli che sorprende tutti con un attacco da posizione impossibile 21-21. Buon muro di Ortona 21-22. Fuori il servizio di Giacomini 22-22. Marshall in pipe 22-23. Stufano per la veloce del 23-23. Laganà trova il set point 24-23. Ancora Laganà su una ricezione lunga di Ortona, ricostruisce e fa 25-23.

SECONDO SET

Che si apre con il servizio della Domotek ma il primo punto è per Marshall 0-1. Laganà vince il contrasto a muro 2-2. Rossato schiaccia sulle dita del muro 2-3. Laganà tira forte, 3-4. Bertoli dai nove metri colpisce la rete 5-6. Marshall tira una parallela imprendibile 6-8. Ace per Rossato 6-9. Ace anche per Laganà 8-9. Poi lo stesso firma anche il punto del 9-9. Marshall conquista il cambio palla 9-10. Buon punto di Rossato 9-11. Tocco a muro sull’attacco di Rossato 9-12. Fuori il servizio degli abruzzesi 12-15. Rossato 13-16. Invasione per Giacomini 15-17. Marshall impatta il muro di Laganà 16-17. Rossato trova il 17-20. Giacomini ferma Laganà con un gran muro 17-21. Fallo di rotazione fischiata alla Sieco 19-21. Punto per Bertoli 19-22. Ace per Esposito 22-23. Arienti 22-24. Bertoli manda sulla rete il servizio 23-24. Marshall murato 24-24. C’è bisogno del videocheck per assegnare il nuovo set point, questa volta per la Domotek 25-24. Fuori il servizio di Zappoli 25-25. Invasione di Laganà 25-26. Stufano 26-26. Marshall ancora 26-27. Lazzaretto 27-27. Malinteso in campo di casa e la palla cade a terra 27-28. Ancora annullato il set point 28-28. Lazzaretto trova il set point 29-28. Lo stesso poi sbaglia il servizio 29-29. Riceve lungo Reggio e Bertoli fa 29-30. Problemi per Esposito che cade male dal muro ed è costretto ad uscire. Laganà fa comunque punto 30-30. Arienti 30-31. Fuori l’attacco di Rossato 31-31. Fuori anche la piazzata di Bertoli 32-31. Marshall 32-32. Bertoli serve forte e la ricezione è lunga. Marshall schianta il 32-33. Fuori il muro di Leo 33-33. Fuori l’attacco di Rossato 34-33. Zappoli sulla rete 34-34. Marshall riporta i suoi in vantaggio 34-35. Arienti serve sulla rete 35-35. Giacomini al centro 35-36. Fuori l’attacco di Lazzaretti 35-37

TERZO SET

Il servizio è per la Sieco ma il primo punto è di Stufano 1-0. Laganà 2-0. Ace fortunato di Pugliatti che trova la rete complice 3-0. Ottima veloce di Giacomini 3-1. Rossato riequilibra il set 3-3. Fermato il primo tempo di Stufano 4-5. Muro di Pinelli 4-6. Out la schiacciata di Rossato 6-6. Rossato sfonda il muro dei padroni di casa 7-9. Ace per Bertoli 7-10. Fuori il servizio di Lazzaretto 8-11. Muro di Giacomini 8-12. Del Vecchio tira forte 8-14. Fuori stavolta il suo attacco 10-14. Errore dai nove metri per Picardo 10-15. Pugliatti sbaglia il servizio 11-16. Bertoli scavalca il muro avverso e fa 13-18. Muro di Rossato 13-19. Murabito ammette il tocco a muro ma il check è in corso. Sul 13-20 Reggio va in time-out. Laganà trova un buon lungolinea 15-21. Del Vecchio ha buon gioco sul muro 15-22. Ancora Giacomini 16-23. Errore di Bertoli nell’eseguire la pipe. La palla finisce sulla rete 18-23. Ace di Pugliatti 19-23. Poi lo stesso Pugliatti sbaglia 19-24. È Rossato che chiude il set 19-25.

QUARTO SET

È Reggio Calabria a servire e a fare il primo punto della gara 1-0. Out anche il secondo attacco ortonese ma il video-check sovverte la decisone arbitrale 1-1. Bertoli 1-2. Fuori l’attacco di Laganà 1-3. Bertoli 1-4. Palla scomoda per Rossato che non può non attaccare in rete 3-4. Al secondo tentativo Bertoli riesce a passare 4-6. Ace di Laganà 7-6. Anche Bertoli serve sulla rete 8-7. Rossato colpisce forte 8-9. Lungo il servizio di Arienti 9-9. Errore dai nove metri per Rossato 10-10. Forte l’attacco di Del Vecchio sul muro e la palla schizza via 10-11. Punto di Arienti 12-13. Laganà cerca il muro ma il muro non c’è 12-14. Sulla rete il servizio di Laganà 13-15. Zappoli ferma il pallonetto di Rossato 15-15. Ancora un errore al servizio, stavolta per Rossato 17-17. Gran punto di Rossato su una palla complicatissima 18-20. Fuori il muro ortonese 19-20. Ace per Soncini 20-20. Fuori di poco il muro di Bertoli 22-21. Fuori la diagonale di Rossato 23-21. Fuori il muro su Bertoli 23-22. Ancora errore di Bertoli al servizio 24-23. Del Vecchio murato fuori 24-24. Lazzaretto 25-24. Ace fortunato per Reggio Calabria con l’arbitro che vede una palla che avrebbe toccato terra. Rimangono molti dubbi ma di fatto è 26-24

QUINTO SET (TIE BREAK)

La palla è tra le mani di Pinelli ma il primo punto è di Reggio 1-0. Fuori la piazzata di Zappoli 1-1. Doppia fischiata a Murabito 1-2. Errore dai nove metri per Bertoli 2-2. Poco dopo lo imita Zappoli 2-3. Doppia anche per Rossato 3-3. Ottimo Giacomini al centro 3-4. Fuori l’attacco di Laganà 3-5. Fuori il muro di Reggio 4-6. Bertoli per il 5-8 e cambio campo. Buono l’attacco di Laganà 6-8. Ace fortunato di Pinelli che complice la rete fa 6-10. Fuori il servizio di Zappoli 6-11. Punto anche per Rossato 6-12. Muro di Bertoli 6-13. Stufano riprende palla 7-14. Zappoli ferma Bertoli 8-14. Troppo forte l’attacco di Rossato e finisce 8-15

Domotek Reggio Calabria – Sieco Akea Ortona 2-3 (25-23 / 35-37 / 19-25 / 26-24 / 8-15)

Durata Set: 37’ / 50’ / 28’ / 32’ / 13’

Durata Totale: 2h 35’

Arbitri: Pecoraro Sergio, Palumbo Christian

Domotek Reggio Calabria: De Santis (L) n.e., Giuliani n.e., Stufano 12, Galipò, Guarienti Zappoli 10, Picardo 5, Lopetrone (L) 56% pos – 40% perf, Esposito 2, Lamp n.e., Murabito 1, Pugliatti 2, Laganà 27, Soncini 4, Lazzaretto 17. Allenatore: Polimeni Vice: Dal Pozzo

Muri Punto: 9 – Aces: 9 – Battute Errate: 18

Sieco Akea Ortona: Pinelli 4, Pasquali n.e., Broccatelli (L) 39% pos – 16% perf, Bertoli 29, Giacomini 7, Del Vecchio 8, Marshall 9, Di Tullio, Torosantucci, Rossato 22, Di Giunta n.e, Arienti 5, Alcantarini n.e., Affaldano. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 10 – Aces: 3 – Battute Errate: 16