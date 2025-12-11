Dolci natalizi abruzzesi: i panicelli, biscotti della tradizione che scaldano il cuore

A Natale, in Abruzzo, la dolcezza diventa poesia. I panettoni e i torroni arricchiscono le tavole imbandite, ma sono i dolci della tradizione a rapire davvero il cuore: tra questi, i panicelli, biscotti semplici e genuini che profumano di casa e di ricordi. Aromatizzati con cannella e chiodi di garofano, portano con sé il calore delle cucine abruzzesi e raccontano storie tramandate di generazione in generazione.

Durante l’Avvento, le famiglie si ritrovano attorno ai tavoli per impastare, decorare e sfornare insieme queste delizie, trasformando la preparazione in un rito di gioia e condivisione. L’aria si riempie di profumi avvolgenti, ogni casa diventa un rifugio incantato e i panicelli, spesso impreziositi da glassa colorata, diventano piccoli simboli di festa da offrire ad amici e parenti, magari accompagnati da un bicchiere di vino locale.

Ogni morso è un tuffo nel passato, un viaggio nei sapori autentici che custodiscono l’anima di un territorio. In Abruzzo, il Natale non è soltanto una celebrazione: è un’esperienza sensoriale che scalda i cuori, unisce le persone e trasforma ogni dolce in un frammento di amore e di storia, da vivere e condividere.

Di seguito il link con la ricetta: