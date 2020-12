Disinfettante spray alla Centerba per l’Avis di Pescara

PESCARA – Nasce una nova collaborazione tra liquori “Toro” e Avis comunale di Pescara. Un binomio che prende vita nel segno della lotta contro il covid19. Grazie a questa cooperazione, i donatori che si recheranno nella sede Avis di P.zza Salvo D’Aquisto a Pescara, riceveranno in omaggio il disinfettante spray alla Centerba. Un rimedio che vanta il suo utilizzo da oltre 200 anni. Infatti, veniva già usato come disinfettante, durante il colera a Napoli. Veniva venduto in farmacia, 203 anni fa, come liquore ma, soprattutto, come antisettico per la bocca per via dei 70 gradi alcolici contenuti nell’infuso di erbe.

Le mamme abruzzesi, fino a qualche decennio fa, lo somministravano ai figli per il mal di denti, rigorosamente senza che il bambino deglutisse il liquido. Con il passare degli anni e con l’evoluzione del mondo culinario, il Centerba, con la sua fiaschetta impagliata, è finito nelle cucine degli chef, per personalizzare anche i piatti di mare.

Il Centerba “presidio medico” e peculiarità culinaria arriva ora al servizio della salute anticovid. Soddisfatto dell’iniziativa il Presidente AVIS Pescara, Dott. Vincenzo Lattuchella: ”Noi, come Avis Pescara, abbiamo voluto creare questa collaborazione con l’Azienda Toro per omaggiare i nostri donatori con un omaggio personalizzato, con l’illustrazione creata da Fabrizio Pluc Di Nicola. È il nostro modo per contribuire alla tutela delle persone, utilizzando un prodotto locale ed originale. Ringrazio tutto il gruppo Toro per la collaborazione e per aver sostenuto questa nostra iniziativa”.

L’Avis di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219