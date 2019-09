Diretta amichevole Morro d’Oro – Pescara dalle 19.30

I biancazzurri affronteranno la compagine locale allo stadio Comunale di Morro d’Oro. Come seguire la partita via streaming

MORRO D’ORO – Tutto pronto per il test amichevole che oggi, giovedì 5 settembre ore 19.30 si disputerà allo stadio Comune di Morro d’Oro tra la compagine locale e il Pescara. Per chi volesse recarsi allo stadio per seguire il match abbiamo già fornire indicazione sui biglietti. Qui di seguito si potrà prendere visione del match dall’orario d’inizio per seguire le fasi salienti del match. Ricordiamo che la squadra di Zauri osserverà un turno di riposo questo weekend come le altre squadre di A e B perchè giocano le nazionali.

Il video è prodotto dalla Pescara Calcio, in caso di mancata visualizzazione dello stesso vi rimandiamo alla pagina del sito ufficiale https://www.pescaracalcio.com/live-morro-doro-pescara/