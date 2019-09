L’arbitro Giacomo Camplone premiato in Comune a Pescara

Riconoscimento del Sindaco per chi, nello sport, sceglie la difficile e spesso oscura disciplina dell’arbitraggio

PESCARA – “Anche e forse più degli altri. Il mondo degli arbitri è portatore sano dei più alti principi dello sport, interpreti di un regolamento che seppur applicabile alla singola disciplina sportiva, in realtà rappresenta il valore più sano nel cammino della vita”.

Con queste parole il Sindaco Carlo Masci ha voluto porgere il suo ringraziamento all’arbitro Giacomo Camplone, conferendogli una Pergamena da parte dell’Amministrazione Comunale in riconoscimento della sua brillante carriera che per ora – ma sicuramente temporaneamente – lo ha portato nella Comissione Arbitri di Serie B.

All’incontro hanno partecipato anche il il consigliere regionale Luca De Renzis, l’Assessore allo Sport Patrizia Martelli e il consigliere Ivo Petrelli.

CHI É GIACOMO CAMPLONE

Giacomo Camplone, laureato in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate presso l’università D’Annunzio di Chieti e Pescara , è attualmente istruttore di ginnastica psicomotoria per i bambini. Per la prima volta nella storia, Pescara ha un arbitro appartenente alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie B (CANB) e dopo 50 anni un arbitro pescarese torna a dirigere una gara del campionato di serie B. Il direttore di gara pescarese ha superato l’esame del Corso arbitri il 25/02/2005 nella sezione arbitri di Lanciano e ha esordito nella direzione di gara il 22/05/2005 al campo Rampigna nella partita Villa Raspa-Angolana (0-1) della categoria Giovanissimi Provinciali. Il passaggio alla CANB (commissione arbitri nazionale serie B) è arrivato il 1 Luglio 2019 mentre l’ esordio sul campo è avvenuto il 31/08/2019 in Trapani-Venezia. Tra le partite di maggior rilievo arbitrate lo scorso anno, prima di transitare in B si segnalano: Pisa-Siena, Arezzo-Pisa, Pordenone-Triestina, Catania-Reggina, Trapani-Juve Stabia e la finale di coppa italia di Serie C Monza-Viterbese