Diretta Impavida Ortona – Materdomini Castellana Grotte: ecco quando

ORTONA – La Sieco Service riceve la visita della Materdominivolley.it di Castellana Grotte che cerca riscatto dopo che nel girone di andata si era dovuta arrendere in casa al tie-break. Materdomini che attualmente occupa la nona posizione in classifica con sedici punti, tallonata dalla Synergy Mondovì, del tutto rinata in questo girone di ritorno.



Ma il ritardo accumulato dai pugliesi non deve trarre in inganno. La Materdomini può contare nel suo roster di giocatori di grande esperienza quali la coppia di schiacciatori composta dall’ex impavido Alessio Fiore e Mattia Rosso, il centrale Patriarca e l’opposto Cazzaniga.

Dopo il rientro di Christoph Marks anche gli allenamenti crescono di intensità ed efficacia: «Posso ritenermi soddisfatto dei nostri allenamenti». Sostiene Coach Nunzio Lanci. «Stiamo lavorando con buona continuità e questo senza dubbio ci aiuta a preparare la prossima gara. La Materdomini è una squadra molto esperta, composta da giocatori importanti per questa categoria. Loro arrivano da una buona serie di risultati segno che stanno attraversando un periodo di forma positivo. Dal canto nostro ci teniamo a mantenere ancora per un po’ la nostra imbattibilità casalinga e quindi siamo pronti a dare il massimo per provare ad ottenere una vittoria da tre punti».

Appuntamento dunque a domenica 26 gennaio alle ore 18.00 presso il palasport comunale di Ortona. Per chi non potesse essere presente di persona, ricordiamo che la diretta della gara verrà trasmessa in streaming su YouTube o direttamente dal sito della SIECO: www.impavidapallavolo.it

Arbitreranno l’incontro la signora Verrascina Antonella (Roma) e Selmi Matteo (Modena).

Questo è il programma completo della quarta giornata di ritorno:

Peimar Calci – Synergy Mondovì

Emma Villas Aubay Siena – Olimpia Bergamo

Sieco Service Impavida Ortona – Materdomini.it Castellana Grotte

BCC Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù

Conad Reggio Emilia – Kemas Lampiel Santa Croce

Sarca Italia Chef Centrale Brescia – Geovertical Geosat Lagonegro

Classifica: Siena 35, Ortona 30, BCC Castellana 29, Bergamo 27, Calci 26, Brescia 22, Lagonegro 17, Santa Croce 17, Materdomini Castellana Grotte 16, Mondovì 15, Reggio Emilia 9, Cantù 9.

La Sieco “in campo contro l’omofobia” – Domenica, prima del fischio di inizio i tecnici della SIECO ed un rappresentante della tifoseria organizzata del DRAGONI riceveranno da una delegazione dell’ArciGay Chieti dei braccialetti azzurri, simbolo della lotta all’omofobia e a tutte le forme di violenza.