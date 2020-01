A Castellalto l’iniziativa “I giorni della memoria. La Costituzione e i giovani”.

Il 29 gennaio ai giovani sarà portato il messaggio del Presidente della Repubblica e di Liliana Segre e donata una copia della Costituzione

CASTELLALTO (TE) – Parlare ai giovani e investire su di loro perché costruiscano il futuro lontani dall’indifferenza che è il peggiore dei mali. È questo l’obiettivo che si prefigge l’Amministrazione Comunale di Castellalto per celebrare il giorno della Memoria. Lo scorso anno abbiamo avviato un percorso in cui siamo andati nelle aule per dialogare con gli studenti portando simbolicamente in dono una copia del Diario di Anna Frank. Quest’anno rifletteremo sui giorni della Memoria attraverso la Costituzione, stilata proprio in seguito a quegli anni bui ove si compirono orrendi crimini contro l’umanità.

Il 29 Gennaio si terrà a Castellalto un’iniziativa che coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Comprensivo M. Hack: “I giorni della memoria. La Costituzione e i giovani”.

Protagonisti del dibattito con gli studenti saranno: Enrico Cuccodoro, docente di diritto costituzionale e coordinatore dell’Osservatorio Istituzionale per la libertà e la giustizia sociale “Sandro e Carla Pertini”, Dino Mastrocola rettore dell’Università degli Studi di Teramo e Adriano Trentacarlini, Preside dell’istituto Comprensivo “M.Hack”.

Il Prof Cuccodoro, porterà ai ragazzi un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Senatrice Liliana Segre, proprio a testimoniare l’importanza e la necessità da parte delle Istituzioni di parlare ai giovani.

L’Amministrazione comunale di Castellalto donerà agli studenti una copia della Costituzione della Repubblica Italiana perché i sacrosanti principi in essa contenuti possano essere punto di riferimento essenziale alla formazione di una coscienza civica e istituzionale che sia da guida alla crescita e alla formazione dei nostri giovani cittadini.