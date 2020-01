Impavida Ortona in campo contro l’omofobia

ORTONA – Anche la Sieco Service Impavida Ortona aderisce al progetto: “Italia in campo contro l’omofobia”, iniziativa promossa da Arcigay e che trova la sua testimonial proprio nel mondo del volley con Katarzyna Skorupa, giocatrice del Vero Volley Monza di A1. Scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare pubblico, associazioni sportive e mondo dello sport in generale sul tema dell’omofobia, così da contrastare tale fenomeno discriminatorio. Lo sport che tanto può e deve dare in termini di educazione ed amicizia, non può tirarsi indietro quando c’è da contrastare l’odio in tutte le sue forme.

Prima della gara interna di domenica, che vedrà contrapposti gli impavidi al sestetto della Materdomini.it Castellana Grotte, rappresentanti del comitato Arcigay di Chieti consegneranno agli allenatori della SIECO un braccialetto azzurro, come il colore della nazionale italiana, da indossare durante le gare. L’iniziativa è aperta anche alle tifoserie organizzate e prontamente i DRAGONI si sono chiamati pronti a lanciare e sostenere questo importante messaggio.

Sempre a partire da domenica, per le gare interne della SIECO, tutti i tesserati e tesserate Arcigay potranno godere del biglietto ridotto presentando al botteghino la propria tessera e un documento di riconoscimento.