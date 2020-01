Hatria Team schiaccia la Lisciani nel derby, 10-1 il risultato

TERAMO – Resta ultima e non riesce a risollevarsi la Lisciani Calcio a 5, che cede nettamente all’Hatria Team nel derby. Termina 10-1 per i gialloneri, che hanno approfittato delle sbavature ospiti fallendo anche due liberi nell’ultima parte di giornata. Per gli aprutini di mister D’Angelo, un ulteriore passo indietro. L’ultima chiamata, per evitare altri guai, è lo scontro diretto contro La Fenice, in programma tra una settimana a Torricella.

In apertura è l’Hatria a spingere con Angelozzi impreciso in due occasioni su schema d’angolo. Lo stesso numero 10, al 7’, riceve dalla destra e scarica dall’interno dell’area, Fazzini blocca in due tempi. Gialloneri in gol al 9’: nasce ancora tutto da Angelozzi che premia Giorgini sulla destra, botta a mezz’aria sul primo palo e 1-0. Poco dopo Rucco ci prova senza convinzione dalla sinistra con Fazzini che evita facilmente il raddoppio. Lisciani vicina al pari al 12’, quando Marini sfiora su lancio da centrocampo e Andrea Pavone ribatte, poi Di Ruggiero scarica fuori sul tap in. Dall’altra parte, Angelozzi ruba palla sull’out destro ad un avversario ed impegna il portiere sotto la traversa. Raddoppio che giunge quando Marcone perde palla in uscita, Giorgini recupera e manda a fin di palo in diagonale.

Al quarto d’ora si rifà viva la squadra biancorossa: Martelli allarga per Di Giandomenico, murato al tiro dal portiere e da un difensore. Altra chance quando Martelli impegna Andrea Pavone dal limite. Il numero 8, al 18’, attira a sé il portiere e viene atterrato in area, rigore e trasformazione affidata a Novelli che non fallisce, 1-2. Nel momento migliore della sua gara, la squadra aprutina incassa il tris: angolo di Rompicapo, steccata in diagonale di Giorgini che piazza all’angolino il 3-1. Punizione di Novelli dalla media distanza, altra parata di Pavone che replica anche sulla ribattuta di Fanà. Al 28’ arriva la quarta rete atriana con Rompicapo, che va in spaccata sul secondo palo su filtrante di Angelozzi e fredda Fazzini. Nel finale, angolo di Fanà e stoccata out di Novelli. Dall’altra parte, in mischia, Angelozzi fa 5-1.

Nella ripresa, Novelli prima sfiora il palo al volo, poi trova l’ennesima presa di Pavone a neutralizzarlo. Capovolgimento di fronte e, al 5’, Angelozzi scarica da sinistra a baciare il palo opposto ed insaccare il sesto gol. Fanà ci prova dal limite ma trova Rompicapo sulla sua strada, mentre su contropiede locale è Columbaro a trafiggere Fazzini in uscita bassa per il 7-1. Andrea Pavone, al 13’, provvidenziale ad uscire nell’1 contro uno sul lanciato Martelli evitando il secondo centro ospite. Di Giandomenico cede a Marini sulla sinistra, pallonetto a scavalcare Pavone ma la palla sorvola la traversa. Fanà tenta su punizione da fuori, ma un difensore salva sulla linea a portiere battuto. Ripartenza atriana, rimessa laterale per Rompicapo che vince un rimpallo con Fazzini e insacca la sua doppietta. Due liberi sbagliati da Riccardo Pavone e Cafarelli per la squadra ducale, entrambi con pallone direttamente sul fondo. Al 30’ Maura scarica sotto porta da sinistra, Cafarelli segna a porta vuota. 10-1 che fa scorrere i titoli di coda nella più pesante sconfitta dell’anno per la Lisciani.

TABELLINO

Hatria Team – Lisciani C5 10 – 1 (5-1 pt)

Hatria Team: Pavone A., Cafarelli, Rompicapo, Giorgini, Pavone R., Rucco, Marzuoli, Ortega, Angelozzi, Columbaro, Maura, Di Marcantonio. All. Narcisi

Lisciani Calcio a 5: Fazzini, Passamonti, Di Ruggiero, Fanà, Di Giandomenico, Novelli, Martelli, Marcone, Marini, Di Febo, Cipollini. All. D’Angelo

Arbitri: Alberto Onesti (Pescara) e Alessio Savi (L’Aquila)

Reti: 3 Giorgini, 2 Angelozzi, 2 Rompicapo, Cafarelli, Columbaro, Marzuoli (H); Novelli (L)

Ammoniti: Pavone A., Cafarelli (H)

Espulsi: nessuno

Recupero: 1’ pt; 0’ st