Di Pietrantonio e Bosio ospiti della rubrica di Michele Fina: ecco quando

Il 30 maggio Donatella Di Pietrantonio e Laura Bosio discuteranno del libro “Le vie dell’acqua. L’Appennino raccontato attraverso i fiumi”

REGIONE – Saranno le scrittrici Laura Bosio e Donatella Di Pietrantonio le ospiti del 61esimo incontro della rubrica curata da Michele Fina “Un libro, il dialogo, la politica”, domenica 30 maggio alle 18. Si discuterà del libro di Bosio e Di Pietrantonio (scritto con altre autrici e autori) “Le vie dell’acqua. L’Appennino raccontato attraverso i fiumi” (Donzelli).

Sarà possibile seguire il dialogo in diretta Facebook sulla pagina Immaginaweb, e televisiva su Rete8 (sarà anche in replica martedì 1° giugno alle ore 20.20). Verrà poi messo a disposizione in formato podcast da Radio Immagina.