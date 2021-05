Mese dell’Affido e dell’Accoglienza 2021 a Pescara: il programma

In programma, una serie di iniziative che partiranno il 4 giugno, con la Festa delle Famiglie che si terrà alle 16.30 al Centro Polivalente Britti, sino al 29 giugno

PESCARA – Gli assessori alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio e alle Politiche per la Famiglia Mariarita Paoni Saccone nel corso della conferenza stampa presso la Sala d’Annunzio dell’Aurum di Pescara hanno presentato e dato il via alla 5^ edizione del “Mese dell’Affido e dell’Accoglienza”. Da cinque anni il Comune si adopera durante tutto il mese di ottobre, oggi spostato a giugno per esigenze legate alle norme anti – Covid, per promuovere una cultura pro-attiva del sociale che passa attraverso la sensibilizzazione, il reperimento e la formazione di famiglie che sostengono altre famiglie con minori, rispondendo alle declinazioni dell’accoglienza secondo le proprie realistiche risorse. Le famiglie possono offrire il proprio tempo e la propria disponibilità e scoprire il valore di un gesto di solidarietà.

Quest’anno in particolare l’assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato alle Politiche per la Famiglia, con gli operatori dell’Equipe Territoriale per l’Adozione e l’Affidamento familiare del Comune di Pescara, promuovono la diffusione del “Fiocchino dell’Affido”, con i colori ARANCIONE e VERDE, durante il mese di giugno 2021, allo scopo di identificare la promozione dell’Affido Familiare e invitare gli operatori, le persone, cittadini e le famiglie ad indossarlo. Anche il ponte Flaiano sarà colorato dei medesimi colori durante tutta la durata degli eventi.

L’Affido Familiare è un intervento mirato a favorire l’accoglienza temporanea di minori all’interno di un nucleo familiare affidatario quando la famiglia di origine si trova, per motivi diversi, in un situazioni di particolare difficoltà che la porta, temporaneamente, a non essere in grado di occuparsi dell’educazione e delle necessità materiali ed affettive dei propri figli. In questi casi è necessario attivare un percorso di sostegno, che si può concretizzare in diverse forme di aiuto al bambino o al ragazzo o alla sua famiglia: l’Affido familiare è una delle possibilità.

Il comune di Pescara ha inserito nelle Politiche Sociali, accanto all’Affido Familiare, una nuova modalità di supporto e sostegno alle famiglie fragili. L’Affiancamento Familiare ha l’obiettivo di sostenere famiglie che vivono un periodo di difficoltà nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni educative con i figli. L’Affiancamento Familiare ha la peculiarità di porsi in un’ottica di prevenzione spostando la centralità dell’intervento dal bambino all’intero nucleo familiare: una famiglia solidale sostiene ed aiuta un’altra famiglia in temporanea difficoltà, coinvolgendo tutti i componenti di entrambi i nuclei. Alla presentazione è intervenuta con un messaggio di saluto anche la Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Avv. Maria Concetta Falivene.

Il programma delle attività

In programma, una serie di iniziative che partiranno il 4 giugno, con la Festa delle Famiglie che si terrà alle 16.30 al Centro Polivalente Britti, sino al 29 giugno. E’ prevista la realizzazione di eventi culturali, convegni con esperti, testimonianze, incontri, dibattiti, sui temi dell’Adozione, Affido familiare ed Accoglienza, totalmente gratuiti. (ricordiamo il webinar a cura dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza sull’esperienza di affido familiare, webinar a cura della Fondazione Caritas Onlus sulla povertà educativa, webinar con il dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, autore del libro “mentre la tempesta colpiva forte: quello che noi genitori abbiamo imparato in tempo di emergenza”). Le iniziative culmineranno il 25 giugno ore 20.00 con l’importante evento spettacolo conclusivo “Interno 8 Affido sotto le Stelle” che si svolgerà nel Piazzale Michelucci dell’AURUM, all’interno del programma televisivo condotto da Paola De Simone, dal giornalista Luca Pompei e dall’attrice Tiziana Di Tonno.

Ospiti del programma Niccolo’ Agliardi, cantautore, compositore e genitore affidatario, autore del libro sul tema “Per un po’. Storia di un amore possibile”, e Setak, cantautore abruzzese dal respiro internazionale, fresco di pubblicazione del nuovo disco “Alestalé”.

“E’ importante sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’affido e dell’accoglienza. Ormai da 5 anni il Comune di Pescara promuove il Mese dell’Affido e dell’accoglienza – sostiene l’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio – Per questo abbiamo dedicato un intero mese all’anno per poter spiegare cosa vuol dire accogliere un minore in una situazione di disagio e supportare la famiglia di origine a superare questo momento, grazie al gesto solidale delle famiglie affidatarie. Inoltre mi preme sottolineare l’ottimo lavoro svolto dall’equipe “Affido” dei Servizi Sociali, coordinata dalla Dott.ssa Liviana Leone. Il percorso che si intraprende con l’affido è molto ben organizzato e monitorato con corsi di formazione e colloqui di valutazione dell’intera Equipe “affido”, coadiuvata dalle psicologhe dei consultori UCIPEM e CIF. Importante è il supporto fornito dalle associazioni del Terzo settore riguardo alle tematiche di sensibilizzazione e promozione dell’affido. L’obiettivo è valutare le situazioni delle famiglie di origine e le attitudini e la disponibilità della famiglia affidataria per accompagnarle nell’intero percorso. Per essere più presenti, i Servizi Sociali hanno predisposto una nuova modalità di supporto e sostegno alle famiglie fragili ovvero l’affiancamento familiare, che consente ad entrambe le famiglie, quella di origine e quella che accoglie il minore, di fare un percorso più improntato sull’integrazione di entrambi i nuclei familiari. Questa forma più leggera di aiuto tra famiglie può prevenire situazioni di disagio ben più gravi”.

“A differenza dello scorso anno – ha affermato l’assessore alle Politiche delle Famiglia Mariarita Paoni Saccone – quest’anno ho avuto l’intuizione di voler introdurre un collegamento tra il Mese dell’Affido e la Cultura. Nel programma vi è infatti l’appuntamento del 12 giugno, ossia due laboratori didattici per bambini dai 6 anni in su che si terranno presso il Museo delle Genti d’Abruzzo. Sono opportunità che hanno l’obietttivo di avvicinare le famiglie affidatarie e non alle offerte formative e culturali dedicate ai più piccoli, e che il Museo già propone agli utenti. Credo quindi che la sinergia tra cultura e famiglie sia molto positivo. Ringrazio gli operatori del Centro Servizi Famiglie del Comune di Pescara, i consultori CIF e UCIPEM e le mediatrici familiari AIMeF del Centro della mediazione familiare “Prospettive”, che hanno reso possibile la realizzazione dei laboratori sulla genitorialità destinati alle famiglie adottive ed affidatarie – prosegue l’assessore – Colgo l’occasione per invitare la cittadinanza ad utilizzare tutti i servizi gratuiti erogati a favore delle famiglie pescaresi all’interno del Centro Servizi Famiglie, mirati al supporto della genitorialità”.

Partecipano alla realizzazione del mese dell’Affido

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Regione Abruzzo, ASL, Tribunale di Pescara, Tribunale per i Minorenni d’Abruzzo, Ordine Degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo, Centro Servizi Famiglie, Consultorio CIF, Consultorio UCIPEM, Centro per la Mediazione Familiare “Prospettive”, Fondazione Caritas Onlus e Caritas Diocesana, Ass.ne Famiglie per l’Accoglienza, Ass.ne Stella Del Mare; Centro Studi sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza don Silvio De Annuntiis” di Pineto; Museo delle Genti D’Abruzzo e non da ultimo tutte le famiglie adottive, affidatarie ed affiancanti che quotidianamente con la loro scelta testimoniano la bellezza dell’Accoglienza.