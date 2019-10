Dennis Stratton a Pescara per incontrare i fans: ecco quando

Il 16 dicembre il chitarrista degli Iron Maiden sarà a Pescara per meet & greet con la band abruzzese Maiden Division e sarà presentata ufficialmente la loro collaborazione

PESCARA – Il prossimo 16 dicembre, il chitarrista degli Iron Maiden, Dennis Stratton, a Pescara per un meet & greet con la band abruzzese Maiden Division. Dennis Stratton, ex chitarrista degli Iron Maiden, sceglie una band abruzzese per accompagnarlo nel suo prossimo tour 2020 nel centro-sud Italia, per il quarantennale dall’uscita del primo album degli Iron Maiden che fu pubblicato da EMI il 14 aprile del 1980.

Il chitarrista proporrà uno show in cui eseguirà tutti i brani di quel primo omonimo album (“Iron Maiden”, appunto) e sarà accompagnato in tutto il centro sud d’Italia dalla band abruzzese “Maiden Division”. Sono previste date in tutte e quattro le provincie della ragione, e poi in Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, etc.

La band Maiden Division presenterà ufficialmente la collaborazione con Dennis Stratton il 16 dicembre a Pescara: è previsto un “meet & greet” per i fans degli Iron Maiden e per tutti gli appassionati di musica in cui sarà possibile incontrare il chitarrista, conversare e scattare foto con lui.

Info, management & booking: 320.4428066

CHI É DENNIS STRATTON

Dennis Stratton (Londra, 9 ottobre 1952) è un chitarrista, cantante e compositore britannico. Ex componente del gruppo Heavy metal Iron Maiden. Registrò l’album d’esordio degli Iron Maiden del 1980, l’EP e videoclip Women in Uniform, i relativi singoli e Live!! +one registrato al leggendario locale Londinese “Marquee”. Dopo la fine della prima parte del tour Europeo di spalla ai KISS, venne sostituito dal chitarrista Adrian Smith. Nel 1995 Stratton, assieme a Paul Di’Anno e Nigel Glockler (Saxon) diede vita ad un progetto chiamato The Original Iron Men con cui ha pubblicato tre albums (1995 – The Original Iron Men; 1996 – The Original Iron Men 2; 1996 – As Hard As Iron). Attualmente è membro fondatore della band Lionheart.

CHI SONO I MAIDEN DIVISION

I Maiden Division nascono nel 2018 come tribute band del gruppo Heavy Metal britannico Iron Maiden. Sono l’unica band italiana che riproduce l’attuale formazione degli Iron Maiden con tre chitarre, al dichiarato scopo di: “rendere omaggio agli Iron Maiden riproducendo fedelmente i loro brani, nota per nota, come essi stessi li eseguono in sede live”. Nel corso del 2019 i Maiden Division hanno tenuto venticinque concerti, cavalcando i palchi dei più importanti Rock Festivals abruzzesi e registrando il Sold Out nei principali Live Clubs della regione. Prima di iniziare il loro Tour con il chitarrista degli Iron Maiden Dennis Stratton, saranno impegnati con cinque nuove date in Italia e all’estero: 22 novembre 2019, Iasi (Romania); 7 dicembre 2019, Coffee Shop Loreto Aprutino (PE); 8 dicembre 2019, Monthys Pub L’Aquila; 20 dicembre 2019, X-Ray Pub Forlì; 21 dicembre 2019, Bar Centrale San Lorenzo in Campo (PU).