Annullato il meat & greet di Dennis Stratton a Pescara: le nuove date

L’artista deve rinunciare alla trasferta in Italia con i Maiden Division a dicembre. Sarà il 23 e 24 gennaio 2020 allo Stammtisch Tavern (Chieti) e il 25 alla Locanda Blues (Roma)

PESCARA – Eagles Nest Music e Maiden Division comunicano che “a causa di un improvviso e molto debilitante virus influenzale, Dennis Stratton sarà costretto a rinunciare alla sua trasferta in Italia che lo avrebbe visto protagonista assieme alla sua nuova support band, i Maiden Division. Un’opportunità durante la quale sarebbe stata presentata la nuova stagione live 2020 assieme alla band, ed avrebbe incontrato fans e stampa specializzata”.

Pertanto la due giorni Pescarese è posticipata in gennaio in occasione delle prime tre date dove Dennis Stratton si esibirà assieme ai Maiden Divison. Nuovi dettagli e appuntamenti per meet & greet saranno comunicati nell’immediato, appena disponibili, dai management di Dennis Stratton e Maiden Division.

ECCO LE NUOVE DATE

23 e 24 gennaio 2020 Stammtisch Tavern (Chieti Scalo);

25 gennaio 2020 Locanda BLUES (Roma).