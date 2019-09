De Martinis, Jova Beach Party: “Città viva come mai nella sua storia”

Il primo cittadino di Montesilvano, a quattro giorni dal concertone – evento di Jovanotti ha tenuto a ringraziare per la riuscita tutti e guarda avanti verso nuovi traguardi

MONTESILVANO – Sono passati 4 giorni dal concertone dell’estate per Montesilvano. Non poteva non lasciare il segno il Jova Beach Party dopo il successo riscosso sia come presenze (oltre 30mila) sia per l’organizzazione. Mentre la città torna nella norma con la riapertura del lungomare al traffico (da questa mattina è ripresa la circolazione dei veicoli) è intervenuto il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis per sottolineare la sua gratitudine nei confronti di chi ha contributo alla buona uscita dell’evento.

Ecco quanto si può leggere sulla sua pagina del profilo Facebook: “A distanza di 4 giorni dal concerto che ha fatto conoscere a tutti la forza e la bellezza della nostra Montesilvano, voglio condividere pubblicamente la soddisfazione per la meravigliosa riuscita di un evento che in tanti davano per irrealizzabile quanto la grande emozione provata nel vedere la nostra città viva e festante come mai nella sua storia. Più forti delle sterili polemiche…più forti delle tante difficoltà incontrate….più forti anche della pioggia…abbiamo lavorato sodo affinchè tutto andasse per il verso giusto. E, ancora una volta, ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e lavorato con noi per raggiungere questo grande traguardo.

Un enorme GRAZIE al Prefetto di Pescara Dott.ssa Gerardina Basilicata e al Questore di Pescara Dott. Francesco Misiti per aver creduto nelle nostre capacità. GRAZIE al produttore Maurizio Salvadori per aver puntato sul nostro territorio e sulla nostra amministrazione. Infinitamente GRAZIE a tutte le Forze dell’Ordine e a quanti hanno gestito la parte sanitaria. GRAZIE all’intero apparato comunale per il prezioso lavoro svolto con una menzione speciale per il Dirigente Marco Scorrano e i dipendenti Giuseppe Maggiore e Roberto Natale e per il tenente Nicolino Casale e tutto il personale della Polizia Locale. GRAZIE ai colleghi Sindaci Carlo Masci e Matteo Perazzetti e al Governatore Marco Marsilio per il prezioso contributo. GRAZIE alla mia fantastica squadra, ai miei Assessori e Consiglieri e al mio staff.

Un infinito GRAZIE ai nostri concittadini che con maturità e lungimiranza hanno compreso quanto le conseguenze positive fossero di gran lunga superiori ai disagi e hanno pazientemente accompagnato e supportato tutte le fasi dell’evento. GRAZIE infine al mio papà che nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa mi ha guidato e protetto dall’alto. Come detto in questi giorni, questo non deve essere un punto di arrivo ma di partenza e, per questo motivo, avanti tutta e tutti insieme, verso nuovi traguardi”.

Foto pubblico di Montesilvano fonte pagina facebook Sindaco De Martinis