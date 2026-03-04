Teatro Stabile d’Abruzzo: nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione 2026

L’AQUILA – L’Assemblea dei Soci del Teatro Stabile d’Abruzzo, composta dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell’Aquila, ha ricostituito nella riunione di martedì 3 marzo 2026, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

Hanno preso parte alla riunione, su delega del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo Roberto Santangelo e, su delega del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’ing Andrea Di Biase Coordinatore Struttura di Supporto e Raccordo Istituzionale del Comune dell’Aquila.

Su designazione congiunta sono stati nominati i Consiglieri dott. Carlo Dante, dott.ssa Annalisa Di Stefano, arch. Eliseo Iannini e dott.ssa Nadia Vittorini.

Tra detti Componenti è stato eletto su indicazione del Sindaco dell’Aquila, a norma di Statuto, Vice Presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo l’architetto Eliseo Iannini.

Con delibera della Giunta Regionale d’Abruzzo è stato confermato Presidente dell’Ente il dott. Miska Ruggeri.

I Soci del TSA hanno proceduto al rinnovo delle cariche in quanto i precedenti Organi Amministrativi erano giunti a scadenza naturale del loro mandato, ringraziando i Componenti non più in carica per il lavoro svolto e augurando al nuovo Consiglio di Amministrazione un proficuo lavoro di indirizzo e gestione di uno degli Enti Culturali più importanti del territorio e del panorama nazionale.

Ai nuovi Amministratori va l’augurio del Direttore Giorgio Pasotti e di tutti i Dipendenti e Collaboratori dello Stabile consapevoli del grande impegno necessario per portare a termine i numerosi progetti messi in campo nella produzione artistica e nella pianificazione degli eventi per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.