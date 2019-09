Pallavolo Teatina pronta alla prima amichevole della stagione 2019-2020

Giovedì 12 settembre al PalaUda di via dei Vestini, affronterà la Futura Volley Teramo. Il coach Giorgio Nibbio: “Stiamo lavorando bene”

CHIETI – Dopo quasi un mese di allenamenti è tempo per la Connetti.it Chieti di misurarsi con la prima partita. Si tratterà ovviamente di un’amichevole, per giunta con una squadra, per quanto ambiziosa, comunque di serie C come la Futura Volley Teramo, ma costituirà l’occasione per vedere all’opera, per la prima volta in maglia neroverde, i tanti volti nuovi e la loro intesa con le giocatrici rimaste dallo scorso anno. Al PalaUda di via dei Vestini, all’interno del campus dell’Università “G. D’Annunzio”, la Connetti.it sarà in campo il 12 settembre a partire dalle ore 19.

“Abbiamo lavorato tanto e bene in queste prime settimane – queste le parole del tecnico, Giorgio Nibbio –. C’è stato qualche problemino fisico, alcune contratture, ma è il momento giusto dell’anno per averle ed è perfettamente normale. A parte questo, la squadra sta bene e mi aspetto di vedere in campo i primi frutti del lavoro svolto. Dobbiamo senz’altro crescere nell’amalgama di squadra, ma stiamo anche introducendo delle novità e dei principi specifici nel gioco, ad esempio nella correlazione muro-difesa, e voglio vedere dei progressi anche da quel punto di vista. Ci sono buone possibilità di vedere in campo, magari solo per un set, anche Monica Lestini, che si è aggregata al gruppo da pochi giorni, ha ancora bisogno di lavorare ma potremo già vederla in alcune fasi di gioco. È la prima di una serie di amichevoli che abbiamo programmato per questo precampionato e che ci aiuteranno a migliorare sempre di più in vista dell’approssimarsi delle gare che contano per davvero”.

Dopo la sfida con la Futura Volley Teramo, la Connetti.it tornerà in campo mercoledì 25 settembre, ancora a Chieti, contro Castelbellino, altra formazione neopromossa in B1 (girone C). Sabato 28 e domenica 29 si terrà il “Memorial Sandro Angeloni”, con sei squadre ai nastri di partenza: oltre alla Teatina, ci saranno anche Virtus Orsogna, Altino e tre formazioni di A2 come Baronissi, Cutrofiano e Soverato. La settimana successiva, le neroverdi saranno infine ad Ancona, per restituire la visita al Castelbellino.