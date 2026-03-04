Furti e rapine in casa in Abruzzo: dati 2024–2025 dell’Osservatorio Censis–Verisure

REGIONE – Nel 2024 in Abruzzo sono stati registrati 2.933 furti in abitazione, pari a 23,1 episodi ogni 10.000 abitanti. La regione si colloca al quinto posto a livello nazionale per variazione rispetto all’anno precedente, con una crescita del 10,6%.

Per quanto riguarda le rapine in abitazione, ovvero intrusioni che implicano l’uso della violenza contro i presenti, nel 2024 in Abruzzo si contano 44 episodi, pari a 3,5 episodi ogni 100.000 abitanti. Per incidenza sulla popolazione, la regione si colloca al 4° posto nella graduatoria nazionale.

È quanto emerge dalla quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure realizzato in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

L’Evoluzione del Fenomeno

Guardando al medio periodo, tra il 2019 e il 2024 l’andamento dei furti in abitazione in Abruzzo risulta sostanzialmente stabile, con una variazione del -0,4%.

Nel primo semestre del 2025, dopo la crescita del 2024, si osserva un primo segnale di rallentamento: i furti in abitazione diminuiscono del 2,7%, passando da 1.177 episodi tra gennaio e giugno 2024 a 1.145 nello stesso periodo del 2025.

Le province: L’Aquila ha l’incidenza più elevata, Chieti è tra le province con gli incrementi più alti nel 2024.

Nel 2024 la provincia dell’Aquila registra 737 furti in abitazione, con un’incidenza di 25,7 ogni 10.000 abitanti, un valore superiore alla media regionale.

Particolarmente rilevante anche la dinamica della provincia di Chieti, che si colloca tra quelle con gli incrementi più marcati nell’ultimo anno: nel 2024 i furti risultano in crescita del 31,9% rispetto al 2023.

L’Indice regionale della Sicurezza Domestica 2025: Abruzzo al 9° posto tra le regioni italiane

L’Indice regionale della Sicurezza Domestica, elaborato dall’Osservatorio Censis–Verisure, è un indicatore sintetico che offre una lettura combinata di sicurezza reale e percepita, integrando aspetti legati al contesto territoriale, al rischio di eventi critici dentro casa e ad alcuni elementi strutturali dell’abitare.

Nel 2025, l’indice Censis-Verisure ha misurato il grado di sicurezza, reale e percepita, delle diverse regioni italiane rispetto agli eventi pericolosi che possono accadere all’interno delle mura domestiche e l’Abruzzo si è posizionato al 9° posto tra le regioni italiane, arretrando di una posizione rispetto all’anno precedente.

L’indice si articola in tre dimensioni:

Indicatore di sicurezza della zona di residenza – 9° posto: misura la percezione della sicurezza del contesto abitativo e il rischio di subire un reato.

Indicatore di sicurezza personale domestica – 7° posto: rileva la possibilità di essere vittima di un reato o di eventi pericolosi all’interno dell’abitazione.

Indicatore di sicurezza delle infrastrutture – 14° posto: misura le caratteristiche delle infrastrutture fisiche e informatiche dell’abitazione in cui si vive.

Come evidenziato dal 4° Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa, intitolato «La sicurezza al servizio degli italiani», realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno, l’abitazione non è più soltanto uno spazio privato, ma il fulcro di un ecosistema in cui si intrecciano intimità, riposo, relazioni e attività professionali e digitali, sempre più connesse con l’esterno. In una società complessa, caratterizzata da crescenti solitudini e da timori diffusi legati a fenomeni globali, la sicurezza domestica si conferma una componente essenziale del benessere individuale e della qualità della vita. Non a caso, il 90,8% degli italiani considera la sicurezza in casa un elemento sempre più importante nella propria vita, l’84,9% ritiene che la presenza di dispositivi di protezione contribuisca ad aumentare la serenità quotidiana e il 64,1% pensa che nei prossimi anni investirà più risorse per proteggere la propria casa.