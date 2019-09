Jova beach party, Comardi: “Una Montesilvano di turismo, eventi e magia”

Con un post sui social l’assessore comunale al turismo e agli eventi ha commentato l’evento di sabato scorso che richiamato decine di migliaia di spettatori in spiaggia

MONTESILVANO – Grande soddisfazione per la riuscita del Jova Beach Party a Montesilvano anche da parte dell’Assessore comunale al turismo e agli Eventi, Debora Comardi che in un post sul suo profilo Facebook ha esternalizzato la sua gioia e fatto i dovuti ringraziamenti: “dopo aver smaltito tutte le emozioni che si sono succedute in questi giorni, vorrei fare, in qualità di assessore al turismo e agli eventi, qualche sentito ringraziamento. In primis al Sindaco, che ha saputo fondere nell’azione coraggio e saggezza, come solo chi ama davvero la propria città sa fare. In secondo luogo a tutta la struttura tecnica (per tutti, Marco Scorrano e Nicolino Casale), che anche se non appaiono in prima linea sono coloro che davvero hanno reso possibile lo svolgimento del Jova Beach Party laddove gli altri lo reputavano impossibile. Grazie ad Anthony, Alessandro e a tutta la squadra per l’entusiasmo e la passione che hanno messo in questo progetto. Grazie alle forze dell’ordine, tutte, alla protezione civile, alla prefettura e alla questura di Pescara. L’inizio di una “nuova era” (per usare frasi Jovanottiane) è già qui, perché, da bravi visionari, sogniamo una Montesilvano che possa vivere di turismo, di eventi, e di magia”.

E come darle torto visto il successo ottenuto e come si è mossa bene tutta la macchina organizzativa tanto da portare lo stesso manager di Jovanotti ad affermare pubblicamente come questa tappa abruzzese sia la più riuscita anche considerando come era stata organizzata in poco tempo. Ricordiamo che a Montesilvano si è concluso il tour per quanto riguarda il party in spiaggia ma che il 21 settembre (ultimo giorno della stagione estiva) ci sarà il gran finale all’Aeroporto di Milano Linate.