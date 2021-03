De Martinis su Giornata Nazionale in Memoria della Vittime del Covid

MONTESILVANO – “Nella storia d’Italia, da quest’anno e per sempre, il 18 marzo sarà la “Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del Covid”. Fino a oggi eravamo abituati a collocare nel passato le ricorrenze civili dell’Italia repubblicana e ora confesso che mi fa molta impressione e mi commuove doverne aggiungerne un’ulteriore, questa volta fortemente ancorata al nostro presente.

Le vittime italiane del Covid sono state oltre 103.000, con un bilancio che appare ancora lontano dall’essere definitivo, e anche Montesilvano ha visto molti cittadini soccombere alla pandemia. Ciascuno di noi ha avuto il cuore colpito dalla mancanza improvvisa di un affetto, un amico, un genitore, un nonno e la nostra comunità, con la scomparsa soprattutto di tanti anziani, si ritrova più povera di memoria e storia.

Perciò oggi invito tutti i cittadini a rivolgere un pensiero d’affetto alle vittime di questa immane tragedia e a conservarne con cura la memoria, affinché la loro sofferenza non sia dimenticata e ci sia da sprone per continuare a lottare intensamente fino alla fine di questa guerra e poi a mettere in campo strategie di prevenzione che, nei limiti del possibile, evitino il ripetersi di sciagure di tale entità” sono queste le parole riportate oggi in un post sulla pagina Facebook del Comune di Montesilvano dal sindaco Ottavio De Martinis.