GSSI – Gran Sasso Science Institute: 31 borse di studio per dottorandi

I dottorandi beneficeranno di alloggio gratuito e potranno usufruire di mensa e altri benefits. Termine di scadenza del bando: 14 giugno

L’AQUILA – Il GSSI – Gran Sasso Science Institute mette a concorso 31 borse di dottorato nei seguenti programmi: Astroparticle Physics (8 borse), Mathematics in Natural, Social and Life Sciences (7), Computer Science (8), Regional Science and Economic Geography (8).

La lingua ufficiale di tutti i corsi di dottorato è l’inglese. L’ammontare lordo delle borse di studio è di € 16.159,91 annui. Tutti i dottorandi beneficeranno di alloggio gratuito nelle strutture del GSSI e potranno usufruire della mensa e di altri benefits generali.

Per presentare la propria candidatura, è necessario compilare il modulo online, accessibile all’indirizzo https://applications.gssi.it/phd/ entro le 17:00 (ora italiana) del 14 giugno 2021.

Il GSSI è una scuola di dottorato internazionale, le cui attività didattiche e di ricerca si articolano nelle aree di nelle aree di Fisica, Matematica, Informatica e Scienze Sociali. Fondato nel 2012 all’Aquila come Centro di Studi Avanzati dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è stato riconosciuto nel 2016 come Scuola Universitaria Superiore. Attraverso una quotidiana collaborazione e interazione, gli studenti e i ricercatori del GSSI sperimentano un contesto in cui le contaminazioni tra i saperi e gli scambi multiculturali sono all’ordine del giorno. I dottorandi hanno l’opportunità di accedere ad approcci innovativi e a una conoscenza solida dei metodi di ricerca. Tra gli obiettivi del GSSI c’è anche quello di mettere le conoscenze scientifiche a servizio della società e di promuovere eventi divulgativi e culturali per il grande pubblico, i cittadini e le scuole.

Per maggiori informazioni si prega di visitare la pagina https://applications.gssi.it/phd/, inviare un’email a applications@gssi.it.