Dario Napoli Modern Manouche Project in concerto al Kabala

Il concerto si terrà giovedì 10 marzo a Pescara nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo in Via delle Caserme

PESCARA – Giovedì 10 marzo 2022, la stagione del Kabala prosegue con il concerto del Dario Napoli Modern Manouche Project, formazione composta da Dario Napoli alla chitarra solista, Tommaso Papini alla chitarra ritmica e Antonio De Sensi al contrabbasso. Il concerto avrà inizio alle 21.15.

“Modern Manouche Project” è il nome dato da Dario Napoli al suo trio. Le radici della formazione affondano nelle intuizioni straordinarie di Django Reinhardt – per molti aspetti, il vero capostipite del jazz europeo – e ne riprendono il format classico del trio con chitarra solista, chitarra ritmica e contrabbasso: Dario Napoli mette a confronto questi spunti con le tante evoluzioni vissute dal jazz e dalle musiche afroamericane negli ultimi decenni per dare vita ad una musica moderna e ricca di sfaccettature.

La stagione del Kabala conferma anche quest’anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, un’istituzione importante per la cultura del nostro territorio: una convergenza naturale per dare vita ad una stagione di assoluto livello.

Nella musica di Dario Napoli si confrontano stili e linguaggi diversi. Il suo percorso nel jazz prende le mosse dalla musica di New Orleans e si intreccia con la sua educazione musicale radicata nel blues, nel rock e nel jazz moderno. Negli ultimi anni, il chitarrista si è concentrato sempre di più sulle atmosfere del jazz manouche, costruendosi una reputazione importante a livello internazionale: il suo “Modern Manouche Project” è stato invitato sia nei festival jazz più significativi che nelle rassegne costruite attorno all’eredità di Django Reinhardt.

Il “Modern Manouche Project” è un progetto ormai stabile nel tempo che lega Dario Napoli, Tommaso Papini e Antonio De Sensi: la formazione ha realizzato diversi lavori, tra cui il recente “Joie de Vivre” del 2020, e permette al chitarrista di unire nelle sue composizioni originali il divertimento e l’eleganza, il virtuosismo e il senso melodico.

BIGLIETTI

Il concerto si svolgerà nell’ampia Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo, in Via delle Caserme a Pescara. Il biglietto di ingresso costa 10€ e si può acquistare sia nella sede della “Luigi Barbara” che la sera del concerto. È prevista la possibilità di cenare prenotando sul sito www.nuovokabala.com o contattando i numeri 392.1763526, 085.8124190 oppure via whatsapp al 324.6112097. Prima del concerto, alle 19, la serata avrà inizio con l’aperitivo offerto dall’organizzazione.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo appuntamento con la stagione del Kabala è per giovedì 17 marzo 2022, sempre nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo, con il concerto del Bebo Ferra Trio.