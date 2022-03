8 marzo, gli auguri dell’amministrazione comunale di Giulianova alle donne

Il Sindaco Jwan Costantini: “Non solo parole, ma sostegno concreto nella gestione familiare e raggiungimento della parità di genere. Un pensiero speciale alle donne che stanno vivendo l’orrore della guerra”

GIULIANOVA – “Dire “Buon 8 Marzo” è una frase fatta, a patto che l’impegno collettivo non lo renda una promessa e un impegno”. Esordisce così il Sindaco Jwan Costantini che questa mattina, dal municipio, ha formulato gli auguri a tutte le donne, a nome personale e dell’Amministrazione comunale. “Il nostro pensiero, oggi, va alle donne di ogni età, a quelle che lavorano, dentro e fuori casa, alle donne che vivono in una terra di pace ma soprattutto a quelle che stanno vivendo l’atrocità della guerra. L’ Amministrazione comunale, attraverso il lavoro del suo Vice Sindaco Lidia Albani e la riorganizzazione dei Nidi, ha permesso che molti più bambini, rispetto al recente passato, potessero iscriversi, venendo incontro, con questo, all’attività lavorativa delle mamme. La Commissione Pari Opportunità, presente sul territorio con campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, anche quest’anno rinnoverà l’ omaggio alla memoria della dottoressa Ester Pasqualoni e dell’onorevole Filomena Delli Castelli in due distinti concorsi rivolti alle scuole. Ester Pasqualoni e Filomena Delli Castelli: due donne, due simboli, due testimonianze dal valore umano e civile enorme, che la Città di Giulianova onora, e indica quali perenni riferimenti morali alle nuove generazioni”.