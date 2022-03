“Sento donna e penso”, mostra dei lavori degli studenti oggi a Manoppello

MANOPPELLO – Coinvolgere le nuove generazioni per riflettere sul tema della parità di genere, ogni giorno e in particolar modo alla vigilia di appuntamenti importanti come la Giornata Internazionale dei diritti della donna.

Hanno risposto in massa e proponendo lavori di gruppo particolarmente interessanti, gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Manoppello-Lettomanoppello che hanno raccolto con entusiasmo l’invito della Commissione comunale Parità e Pari Opportunità che, in occasione dell’8 marzo, inaugurerà due mostre. Agli alunni, dai più piccoli della scuola dell’infanzia, fino a più grandi della scuola secondaria di primo grado è stato chiesto di riflettere sul tema “Sento donna e penso”.

Due le location per gli allestimenti che verranno inaugurati domani, 8 marzo, con due brevi cerimonie in cui saranno coinvolti, alunni, famiglie, docenti e cittadini.

Si parte alle ore 16.30, dal centro storico, dalla Chiesa di San Lorenzo in piazza San Francesco che ospiterà la mostra dei lavori delle scuole del centro urbano di Manoppello e di Lettomanoppello, per poi proseguire alle 18 a Manoppello Scalo. Qui saranno le sale comunali di Parco Arabona a ospitare i lavori realizzati dai piccoli studenti di Ripacorbaria e degli alunni delle scuole dello scalo. In mostra, disegni e cartelloni realizzati con diverse tecniche, ma anche foto, poesie, pensieri e riflessioni. L’attività ha coinvolto circa 600 studenti delle scuole di ogni ordine e grado e i loro insegnanti, che ringraziamo per la loro disponibilità unitamente alla dirigente scolastica. Le mostre resteranno aperte al pubblico fino a sabato 12 marzo e saranno fruibili tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.30.

“Ringrazio la Commissione comunale – ha detto l’assessore alle Pari opportunità Giulia De Lellis – per il lavoro svolto e per aver voluto coinvolgere la comunità scolastica in questo progetto”.

La Commissione Parità e Pari opportunità del Comune di Manoppello è composta da Giuseppina Ilario (presidente), Maria Esposito, Sara De Acetis, Irene Volpe, Beatrice Pepe e Paola Belfiglio.