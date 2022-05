Dal 23 maggio taser in dotazione alle Forze dell’Ordine in Abruzzo

La pistola a impulsi elettrici sarà assegnata agli operatori di Chieti, Avezzano, Castel di Sangro, Montesilvano e Giulianova

CHIETI – A partire da lunedì 23 maggio, il taser sarà operativo anche a Chieti, Avezzano, Castel di Sangro, Montesilvano e Giulianova. “E’ la finalizzazione di una lunga fase, iniziata nel 2014 quando il Parlamento ha dato il via libera per la prima volta all’introduzione dell’arma nella dotazione effettiva delle nostre Forze dell’Ordine, e proseguita, a partire dal 2018, con una attenta e articolata sperimentazione“, spiega il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “Gli operatori della sicurezza a cui verrà assegnata la pistola a impulsi elettrici – prosegue -, hanno seguito un iter formativo qualificante per l’utilizzo di questo strumento non letale, che è innanzitutto un mezzo di difesa a tutela della incolumità di chi è impegnato nei servizi di vigilanza e controllo del territorio”. “L’utilizzo operativo del taser – conclude il Sottosegretario – è stato avviato lo scorso 14 marzo e sta seguendo un cronoprogramma serrato. Siamo orgogliosi di aver offerto alle Forze di Polizia uno strumento in più per svolgere nel migliore dei modi, e con la massima sicurezza possibile, il loro fondamentale lavoro per la collettività”.