Teramo, in piazza della Libertà la 4° edizione di Curiosando

Sabato 2 e domenica 3 novembre ad attendere il pubblico ci saranno selezionati antiquari provenienti da varie regioni italiane

TERAMO – É nel cuore della città che si terrà la 4a edizione di Curiosando, la mostra di antiquariato più attesa in Abruzzo. Piazza Martiri della Libertà sarà il palcoscenico per gli amanti dell’antico sabato 2 e domenica 3 novembre.

La manifestazione legata all’antiquariato, modernariato e vintage più diffusa del centro Italia è patrocinata dal Comune di Teramo e l’organizzazione è a cura della società Brandozzi snc che opera nel settore dell’organizzazione delle mostre di antiquariato da oltre vent’anni.

Ad attendere il pubblico ci saranno selezionati antiquari provenienti da varie regioni italiane che con i loro stand creeranno un percorso suggestivo, tra arredi antichi, specchiere, consolle, complementi d’arredo di pregio, vasellame d’argento, candelieri, piatti, statuine di bronzo, ceramiche di Castelli, tappeti ed arazzi, vetri d’arte e tanto altro ancora. Ci si potrà imbattere dunque in arredi e utensili della cultura popolare contadina, così come in oggetti eleganti e preziosi provenienti da nobili dimore. Senza dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità che vi sorprenderanno. Oggetti e accessori per le vostre case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare.

Curiosità di questa edizione è la vendita al mercatino delle stampe allegoriche di Melchiorre Delfico datate 1860. L’intellettuale teramano ha lasciato il suo pensiero anche attraverso una serie di raffigurazioni allegoriche a stampo patriottico in occasione della nascita della nazione Italia. Figlio del suo tempo, è un’artista amato dai teramani che ha saputo dare lustro al suo territorio attraverso opere di particolare cultura e sagacia.

Curiosando è ormai un successo consolidato, grazie alla scelta di scommettere sulla qualità degli espositori partecipanti e sulla periodicità dell’evento che si svolge a Teramo tre volte l’anno.

A causa della presenza del mercato mattutino del sabato mattina, Curiosando aprirà i battenti alle 16 di sabato 2 novembre con apertura fino alle 20, mentre domenica 3 novembre intera giornata dalle 10 alle 20.