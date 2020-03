Covid-19, CUP Pescara: tutto quello che c’é da sapere

In tempo di Coronavirus la Asl Pescara ha invitato i cittadini a preverire la prenotazione telefonica: numero Call Center e orari punti Cup

PESCARA – Il Centro Unico di prenotazione (CUP) è il servizio amministrativo della ASL che ha la funzione di gestire le prenotazioni necessarie per l’erogazione di vari servizi, soprattutto delle visite e degli esami diagnostici da eseguire in ospedale o presso il Distretto Sanitario e delle prestazioni in regime intra-moenia.

Per effettuare la prenotazione bisogna avere la richiesta del medico/pediatra, del medico specialista o ospedaliero (impegnativa rossa del SSN o impegnativa bianca ossia la ricetta dematerializzata). La prenotazione può essere effettuata presso i punti CUP presenti sul territorio ma anche telefonicamente.

Come prenotare in tempi di Coronavirus

Il CUP della ASL di Pescara, al fine di prevenire la diffusione del Coronavirus, ha invitato gli utenti che necessitano di prenotazioni per prestazioni ambulatoriali ad utilizzare preferibilmente la modalità telefonica rispetto all’accesso agli sportelli, onde evitare assembramenti di persone, in ossequio a quanto riportato dai recenti decreti ministeriali relativi all’emergenza coronavirus. A tal fine, ha comunicato che sono state potenziate le postazioni del Call Center telefonico della ASL di Pescara, per far fronte al prevedibile aumento delle richieste di prenotazioni/disdette/spostamenti da parte dell’utenza.

I numeri telefonici del call center sono i seguenti:

800 827 827 da rete fissa (chiamata gratuita per gli utenti)

0872 226 da rete mobile (costo secondo piani tariffari dei gestori).

Il Servizio é attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 festivi chiuso

Il Contact Center é dotato di risponditore automatico, attivo h. 24 per 365 giorni l’anno con priorita’ di chiamata e servizio di segreteria telefonica.

Lo Sportello presso il CUP di Pescara, Presidio Ospedaliero di via Fonte Romana esclusivamente per la libera professione é aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00, sabato dalle ore 08:00 alle 13:00.

Presidio Ospedaliero Pescara – Via Fonte Romana n. 8

(Direttore Esecuzione Contratto Dott.ssa M.A.Ceccagnoli) CUP PESCARA

(Chiusura per Festa Patronale 10 Ottobre)

CASSA AUTOMATICA presso sportelli Cup

dal lunedì al venerdì 8,00-19,00; sabato 8,00-13,00

presso sportelli Cup dal lunedì al venerdì 8,00-19,00; sabato 8,00-13,00 ACCETTAZIONE / PRONTO SOCCORSO

(Chiusura per Festa Patronale 10 Ottobre); dal lunedì al venerdì 7,00-15,00; sabato chiuso

(Chiusura per Festa Patronale 10 Ottobre); dal lunedì al venerdì 7,00-15,00; sabato chiuso LABORATORIO ANALISI PESCARA

(Chiusura per Festa Patronale 10 Ottobre); dal lunedì al venerdì 7.30-18,30; sabato 7,00-13,30

CASSA AUTOMATICA

Orari postazioni CUP sul territorio

Area Distrettuale Pescara

CERS PESCARA NORD

Via Naz.le Adr. Nord n. 140 – Pescara

(Chiusura per Festa Patronale 10 Ottobre) dal lunedì al sabato 8,00-12,30

Via Rieti, 47- Pescara

(Chiusura per Festa Patronale 10 Ottobre); dal lunedì al sabato 8,00-12,30

Area Distrettuale Metropolitana

CERS MONTESILVANO

Corso Umberto, 447

(Chiusura per Festa Patronale 13 Giugno); dal lunedì al sabato 8,00-12,30

Largo Baiocchi

(Chiusura per Festa Patronale anno 2020 il 21 settembre ; dal lunedì al venerdì 8,30-13,00; sabato chiuso

Via da Denominare n. 4 (già Via Piano Ripa)

(Chiusura per Festa Patronale 16 Agosto); dal lunedì al venerdì 8,00-13,00; sabato chiuso

Via S. Lucia

(Chiusura per Festa Patronale anno 2020 il 27 Luglio; dal lunedì al venerdì 8,00-12,00; sabato chiuso

Via del Convento

(Chiusura per Festa Patronale 28 Aprile); dal lunedì al venerdì 8,00-12,30; sabato chiuso

Presidio Ospedaliero Penne

CUP PENNE

Via Battaglione degli Alpini

(Chiusura per Festa Patronale 7 Maggio) dal lunedì al venerdì 7.30-13.30; sabato 7,30-12,45

Martedi, Mercoledì e Giovedì anche 14.30-17.00

CASSA AUTOMATICA

Area Distrettuale Montana

CERS LORETO APRUTINO

Via Chiarelli, 2

(Chiusura per Festa Patronale anno 2020

01 Giugno) MATTINA al lunedì aò venerdì 8,00-12,30 (PAGAMENTO POS); sabato chiusp

Via Aldo Moro – Popoli

(Chiusura per Festa Patronale 14 Maggio) dal lunedì al venerdì 8,00-13,30 ; sabato8,00-12,30

Lunedì e Giovedì anche 15,00-17,30

Via della Stazione

(Chiusura per Festa Patronale 16 Luglio) dal lunedì al venerdì 8,00-12,30

Via Giovanni Falcone

(Chiusura per Festa Patronale 10 Settembre) dal lunedì al venerdì 8,00-13,30; sabato 8,00-12,00

Via XX Settembre, 144

(Chiusura per Festa Patronale 20 Settembre) dal lunedì al venerdì 8,00-13,30