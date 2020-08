Cucciolo di barboncino trovato ferito in autostrada e soccorso

Gli agenti della polizia stradale hanno subito disposto l’intervento sul posto della Asl, che ha provveduto a fornire al cucciolo le cure

LANCIANO – É successo lo scorso 24 luglio (ma l’episodio è stato reso noto soltanto nelle ultime ore), quando sul tratto che ricade nella Provincia di Chieti, all’altezza della Val di Sangro, una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Vasto Sud ha trovato un cucciolo di barboncino ferito e sanguinante, che, per paura, si era nascosto nella scarpata adiacente alla carreggiata.

Prima che venisse investito da qualche automobilista in transito in un momento di traffico intenso, eventualità assai pericolosa anche per l’automobilista stesso, gli agenti lo hanno disposto l’intervento della Asl di Lanciano – Vasto – Chieti, che prontamente ha recuperato il povero animale e lo ha trasportato presso la sede più idonea alle cure del caso.

Il cucciolo, sprovvisto di microchip e di qualsiasi elemento identificativo, é stato portato al canile di Lanciano, in attesa di potersi ricongiungere col proprietario.