Anversa degli Abruzzi, progetto SIBaTer “Banca della Terra”

ANVERSA DEGLI ABRUZZI – Anci Abruzzo riparte sull’attività del Progetto SIBATER, il cui obiettivo è quello di accompagnare i comuni interessati nella realizzazione di una “Banca della terra” effettuando un censimento delle terre abbandonate o incolte di proprietà pubblica e privata. Lunedì 3 Agosto terremo una iniziativa in presenza per l’area territoriale Sagittario Sangro Peligna e i comuni che hanno in Abruzzo già deliberato adesione e manifestazione d’interesse.

Illustreremo il I° e il II° KIT e la bozza di delibera di adesione al progetto che ci consentirà di fare assistenza tecnica specifica ai vostri uffici nella realizzazione di questo importante strumento di valorizzazione patrimoniale. Il primo kit contiene gli schemi relativi a tutto il ciclo di atti relativi alla cessione dei terreni da parte di privati (singoli o società) al comune di riferimento, a partire dalla manifestazione di interesse da parte del comune nei confronti di potenziali soggetti privati interessati fino agli atti deliberativi di acquisizione al patrimonio comunale. Il secondo kit, invece, contiene gli schemi e i modelli e le delibere organizzative necessarie all’interno dell’amministrazione comunale per strutturare le attività del censimento della terra.

Partecipano :

Francesco Monaco SIBATER/ANCI nazionale e Coordinatore Strategia Nazionale Aree Interne

Gianni Di Cesare Sindaco di Anversa degli Abruzzi

Manuela Cozzi Agronoma

Paolo Prosperini Esperto Progetto Sibater

Angelo Radica Sindaco di Tollo

Emanuele Pavone Coordinatore commissione agricoltura Direttivo Anci Abruzzo