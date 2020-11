Covid-19, drive in al Pala Tricalle di Chieti: giorni di apertura e orari

Dal 18 novembre aperto il drive in per l’effettuazione dei tamponi. Il sindaco Ferrara: “Operativo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16”

CHIETI – Sarà operativo dalle 9 di domani, mercoledì 18 novembre Il drive-in Asl per l’effettuazione dei tamponi al Pala Tricalle.

“Questo presidio lo abbiamo fortemente voluto e abbiamo fatto di tutto per vederlo decollare – così il sindaco Diego Ferrara – . Sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 16, con possibilità di prenotazione tramite il sistema Zerocoda, già utilizzato dalla medicina territoriale e di base. Per gli assistiti di età inferiore ai 16 anni, è possibile recarsi dal lunedì al sabato in questa e in qualsiasi altra postazioni drive-in dalle ore 8 alle 9, senza dover effettuare alcun tipo di prenotazione.

Sarà a servizio della città e del territorio e nasce da una sinergia operativa fra Comune e Asl di Lanciano-Vasto-Chieti per cui ringraziamo il direttore generale Thomas Schael, insieme a tutti coloro che hanno contribuito a definire e a ridurre i tempi, fra questi anche i dirigenti comunali Paolo Intorbida e Valeriano Mergiotti e anche Pignetti, Giannini, Antonicelli Di Pietro dipendenti della struttura dell’Ente. Voglio citare tutti, perché è grazie al lavoro di squadra che da domani il drive-in sarà attivo e avrà anche il wifi, in tempo record, grazie all’impegno di Luigi Angelucci e Luigi Potenza, responsabili della TIM Abruzzo-Molise e Chieti.

L’auspicio è che questa possibilità potenzi i servizi, alleggerendo le strutture territoriali e ospedaliere, per fare da supporto a questa emergenza, con la speranza che i numeri si ridimensionino presto grazie anche alla prevenzione”.