Covid, screening di massa ad Avezzano: ecco come é andata

AVEZZANO – Si sono concluse ieri le attività relative allo screening gratuito predisposto dall’amministrazione comunale di Avezzano. 1504 persone si sono sottoposte volontariamente al test antigenico. Di queste, 10 sono risultate positive.

Le operazioni, volute dal Comune per frenare il contagio da covid-19 tramite l’individuazione di positivi asintomatici, sono state coordinate dall’assessore Maria Teresa Colizza e dall’assessore Patrizia Gallese, all’opera anche come volontarie. Nella giornata di mercoledì e giovedì, i cittadini si sono messi in fila presso il drive-through dei carabinieri, mentre nell’ultima giornata di test il comune ha utilizzato il drive-in dell’interporto.

Un’importante adesione, quindi, da parte della popolazione che lascia immaginare un alto livello di attenzione, forse dovuto anche alla preoccupazione per la terza ondata.