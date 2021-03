Suor Francis Regis (Lena) Trojano sempre caritatevole con i più poveri

Fu insegnate e maestra di vita per tantissimi giovani in Massachusetts. I suoi genitori erano emigrati da Ortona dei Marsi in provincia dell’Aquila

ORTONA DEI MARSI – Suor Francis Regis (Lena) Trojano nacque a Brockton, in Massachusetts, il 2 marzo del 1918, da Joseph Troiani (negli Stati Uniti il cognome mutò in Trojani) e Adalgisa Urbani. Il padre (nato a Ortona dei Marsi, il provincia dell’Aquila, il 23 gennaio del 1886 – figlio di Federico e Pasqua Del Gizzi) giunse negli Stati Uniti nel 1903. Nel 1906 divenne un dipendente della città di Brockton in Massachusetts. Il 10 maggio del 1914 sposò Adalgisa Urbani (anche lei nativa di Ortona dei Marsi) che gli diede oltre a Suor Francis Regis un’altra figlia: Sue (1920-2007 – studiò alla “Brockton High School” e alla “Brockton Business College”. Fu, per 25 anni, “office manager” della “Dartmouth Shoe Co.”). Joseph, il padre, morì nel settembre del 1966. Adalgisa, la madre, morì nel 1969.

Suor Francis Regis appartenne, per 59 anni, alla “Congregation of Sisters of St. Joseph” di Boston e della “Bethany Community” di Framingham. Fu insegnante come supervisore diocesano nella “CSJ Elementary Schools”, sovrintendente associato dell’Arcidiocesi di Boston, sovrintendente delle scuole diocesane di Memphis in Tennessee, consulente per l’educazione per la “Prentice Hall e Sadlier Books”, consulente per il Pilot e redattore della “Jubilee Letter 2000”. In precedenza è stata missionaria presso la Motherhouse di Brighton; St. Columbkille di Brighton; Mt. St. Joseph Academy di Brighton; supervisore della scuola elementare per la Congregazione di St. Joseph, sovrintendente associato della scuola dell’Arcidiocesi di Boston, sovrintendente delle scuole della Diocesi di Memphis in Tennessee e segretario dell’educazione della Diocesi di Memphis. Suor Francis Regis (Lena) Trojano morì, il 13 novembre del 2003, in Massachusetts.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”