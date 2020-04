Concorso Dreams Murales per il Futuro: ecco i preselezionati

“La qualità dei progetti è stata alta ma soprattutto abbiamo ravvisato una forte condivisione del tema del concorso, un bisogno degli artisti di affermare l’energia vitale dell’immaginazione”

SULMONA – Nonostante il difficilissimo momento che tutti stiamo vivendo, prosegue ed entra nel vivo il concorso Dreams Murales per il Futuro, promosso nel febbraio scorso dal Raggruppamento temporaneo d’imprese “MC Costruzioni Edili – A.S.E Applicazioni speciali per l’edilizia – D.G.L. Carpenteria metallica” e organizzato dal Laboratorio d’arte MAW per selezionare 5 opere murali che saranno eseguite nella Scuola media “G. Capograssi” nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento antisismico dell’edificio scolastico, affidati al Raggruppamento dal Comune di Sulmona.

Su 34 progetti artistici presentati, 17 sono stati preselezionati dall’artista Valentina Colella per la fase di valutazione finale. Sarà in questa che saranno scelti i 5 progetti che, alla ripresa delle attività edilizie, attualmente sospese per l’emergenza sanitaria nazionale in corso, verranno realizzati su altrettante strutture antisisma in costruzione per la Scuola.

“La risposta al concorso è stata sorprendente – commentano gli organizzatori del concorso – con un numero importante di candidature che sono man mano aumentate malgrado il clima di apprensione generato dall’imporsi dell’emergenza sanitaria nazionale, anzi proprio stimolate da questo. La qualità dei progetti è stata alta ma soprattutto abbiamo ravvisato una forte condivisione del tema del concorso, un bisogno degli artisti di affermare l’energia vitale dell’immaginazione non soltanto contro la paura del terremoto, motivo suggerito dal bando, ma contro le paure di ogni emergenza, di ogni attacco al desiderio di futuro. Quando i murales vincitori saranno davanti ai nostri occhi, avremo tutti, soprattutto i ragazzi, uno stimolo in più per ripartire”.

Conclusa quindi la fase di preselezione, una Commissione appositamente costituita – composta da Italia Gualtieri (Direzione artistica Maw), Marco Maiorano (Curatore di arte pubblica) e da 3 membri rappresentanti il Comune di Sulmona, il Raggruppamento temporaneo d’imprese e la Scuola media “G. Capograssi” – valuterà nei prossimi giorni i progetti finalisti per procedere alla nomina dei 5 vincitori.

Questo l’elenco dei preselezionati:

Mattia Botta_Geometric Bang – Day & Night (Lodi); Alessandra Carloni, Gianfranco Abramo_Encs18 – Esplosione di sogni (Roma, Torino); Andrea De Bernardi_Guerrilla Spam – Sulle colonne della diversità/ un sogno realizzabile (Siena); Fabio Di Lizio – La scatola del principe (Ortona, Ch); Edoardo Ettorre – Entrare in contatto (Giulianova, Te); Jacopo Ghisoni_Luogo Comune – Waking Dreams (Bologna); Davide Mancini, Matteo Liberi_Evilkenivol – Onirico (Sulmona, Pescara); Edoardo Ongarato, Umberto Sammartino/The Fiois – Sogno verde (Castelfranco Veneto, Tv); Andrea Parente_Alleg – Senza Titolo (Tagliacozzo, Aq); Gianluca Perri_D.Mace – Sogno dunque Sono (Lecco); Matteo Picelli_Egeon Mantra – Su misura (Bronzolo, Bz); Chiara Pulselli_Kiki Skipi- I sogni vanno coltivati (Oristano); Mattia Santarelli_a.k.a. Ob Queberry – Sogno di stormi (Spoleto, Pg); Stefano Squillace_Setter – Non infrangere i miei sogni (Mentana, Rm); Alessandro Stilla_Ale Puro – Oltre (Vigevano, Pv); Nicolò Vasini_Yopoz – Intreccio botanico (Bellaria, Rn); Federico Zottis_Atez – In-sonnia (Bologna).