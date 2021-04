Covid, Confartigianato Avezzano raccoglie firme a sostegno settore Benessere

Confartigianato vuole chiedere al Governo che saloni di acconciatura e centri estetici siano autorizzate a riaprire anche nelle zone rosse

REGIONE – In vista del DPCM di prossima emanazione, Confartigianato si mobilita a sostegno del settore Benessere lanciando una petizione sulla piattaforma change.org, affinché venga prevista la riapertura delle imprese di acconciatura ed estetica anche in zona rossa.

Il link per la sottoscrizione della petizione è http://chng.it/kQY4SsphXp

Ad oggi sono state già superate le 30 mila firme. Saloni di acconciatura e centri estetici sono luoghi sicuri per clienti, dipendenti e imprenditori. La loro chiusura apre la strada agli abusivi, che approfittano dei divieti per entrare nelle case senza rispettare alcuna misura di sicurezza, con il rischio che il virus si diffonda più facilmente.

I provvedimenti del Governo hanno prima imposto alle imprese di acconciatura ed estetica di adeguarsi a loro spese ai protocolli anti-Covid e poi le hanno costrette a nuove, insostenibili chiusure, nonostante queste attività non abbiano rappresentato fonte di contagio, anche perché lavorando su appuntamento, non generano assembramenti.

Inoltre, a causa delle difficoltà economiche in cui versano le imprese, procrastinare la chiusura delle attività rappresenterebbe una condanna a morte per molte imprese del settore. Le imprese non riusciranno a resistere ancora per molto.

Per questo Confartigianato, di concerto con Cna e Casartigiani, si sta battendo per chiedere al Governo che queste imprese siano autorizzate a riaprire anche nelle zone rosse.