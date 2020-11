Covid, a Campli attivo il servizio di drive-in: ecco gli orari

Il servizio è disponibile presso il piazzale del Palazzetto dello Sport di Piane Nocella ogni mercoledì e sabato dalle ore 9:30

CAMPLI – È stato attivato nei giorni il drive-in nel Comune di Campli. Il servizio è disponibile presso il piazzale del Palazzetto dello Sport di Piane Nocella ogni mercoledì e sabato dalle ore 9:30. Usufruiranno del drive-in di Campli anche i cittadini di Ancarano, Civitella del Tronto e Sant’Egidio alla Vibrata.

Ma come si accede al drive through? Previa prescrizione del medico di base, ci si reca nel punto stabilito in auto o moto e si viene sottoposti a tampone. Poi, in caso di negatività, non verrà adottato alcun provvedimento restrittivo, mentre in caso di positività, la persona sarà presa in carico dal dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria.

Il Sindaco Federico Agostinelli ha ringraziato la ASL di Teramo, in particolare il Direttore Generale Maurizio Di Giosia e il Direttore Sanitario Maurizio Brucchi, per aver scelto Campli tra i sette Comuni della Provincia di Teramo dove sono stati installati i drive-in per effettuare i tamponi.

Restano attivi nel Comune di Campli i servizi sviluppati dall’amministrazione comunale per affrontare al meglio la pandemia: la consegna a domicilio di prodotti alimentari, beni di prima necessità e farmaci, per anziani (+75 anni) e disabili gravi, in collaborazione con la Protezione Civile di Campli (tel. 0861 5601279); il portale dedicato alle attività di ristorazione che offrono servizio di asporto e consegna a domicilio consultabile al sito https://borgocampli.it/.

Vista la situazione sempre più incerta delle scuole, siamo a richiedere che sia previsto uno screening per la popolazione scolastica, per verificare qual è la diffusione del virus e cercare di agire tempestivamente nel caso ce ne fosse il bisogno.