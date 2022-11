“Cos’è la musica: come ascoltare e capire”, incontro a Giulianova

GIULIANOVA – Venerdì 18 novembre alle ore 21 presso il Circolo virtuoso Il nome della Rosa a Giulianova Alta si svolgerà Guida all’ascolto “Cos’è la musica: come ascoltare e capire”. I materiali costitutivi della musica: uno sguardo d’insieme dei vari periodi storici. A cura del Prof.: Sergio Piccone Stella.

Cos’è la Musica:

Come ascoltare e capire. Vari modi in cui i suoni sono stati utilizzati dai compositori ed eseguiti dagli strumentisti, dai cantanti e dai direttori d’orchestra e come possono essere capiti e goduti dagli ascoltatori privi di educazione tecnica nel campo musicale.

Primo incontro:

La teoria, le forme e gli strumenti musicali. Elementi di fondo necessari a capire l’andamento tecnico della musica.

Sergio Piccone Stella

si è diplomato con il massimo dei voti in Pianoforte, Musica corale e direzione di coro, Composizione, Direzione d’Orchestra. Collabora in qualità di Direttore ospite con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese e l’Orchestra “A.Scarlatti” di Napoli. Ha effettuato varie incisioni discografiche in veste di pianista e direttore d’orchestra. Sue composizioni sono state eseguite in varie città d’Italia ed all’estero. È vincitore di quattro Concorsi Nazionali per titoli ed esami presso gli Istituti Musicali Pareggiati di Gallarate, Ceglie Messapica, Teramo e presso il Conservatorio Statale di Musica di Rovigo. Dal 2017 è Presidente – Direttore artistico del Centro Studi “G. Braga” di Giulianova. Nel dicembre 1994 ha fondato l’Associazione Musicale Orchestra Giovanile “I Sinfonici” della quale è il Direttore artistico. Dal 1997 al 2000 ha ricoperto l’incarico di Direttore presso l’Istituto Musicale “G. Spontini” di Ascoli Piceno.

È titolare della cattedra di Esercitazioni orchestrali e Direzione d’orchestra presso il Conservatorio Statale di Musica “G.B.Pergolesi” di Fermo.

Ha al suo attivo oltre 800 concerti come solista e direttore d’orchestra.