Michele Placido all’Università “G. d’Annunzio” per il «Festival Cicognini»

Placido sarà protagonista dell’evento “Un incontro tra cinema e musica”, appuntamento tra i più attesi del «Festival Alessandro Cicognini» diretto dal maestro Davide Cavuti

CHIETI – Mercoledì 16 novembre alle ore 15.30, l’Auditorium del Rettorato dell’Università “G. d’Annunzio” ospiterà Michele Placido in “Un incontro tra cinema e musica”. L’evento è organizzato in collaborazione tra il “Festival Alessandro Cicognini”, finanziato dal Ministero della Cultura e diretto dal compositore e regista Davide Cavuti, e il “Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali” (DiLASS) dell’Università “G. d’Annunzio”. Una presenza d’eccezione quella di Michele Placido, attore e regista, vincitore, tra i tanti riconoscimenti, di quattro «David di Donatello», di cinque «Nastri d’argento» e dell’«Orso d’argento» per il miglior attore al «Festival di Berlino». Il «Festival Alessandro Cicognini» è finanziato dal Ministero della Cultura e vanta collaborazioni con enti e istituti culturali quali il «Centro Studi Nazionale Cicognini», la «Biblioteca Luigi Chiarini del Centro Sperimentale di Cinematografia» di Roma, il «Premio Nazionale di Narrativa Città di Penne».

«La testimonianza professionale e personale di uno dei più importanti uomini del cinema, del teatro e della televisione italiani quale Michele Placido, attore, regista e autore vivacizza e arricchisce significativamente le attività formative dei corsi di studio del nostro Dipartimento, tra i quali è presente uno specifico curriculum di Linguaggi della musica, dello spettacolo e dei media». – dichiara il prof. Carmine Catenacci, direttore del DiLASS – «Oltre che produrre un’interessante sinergia con le forze culturali più dinamiche del territorio, l’incontro sarà anche una preziosa occasione per discutere del film “L’ombra di Caravaggio”, diretto da Michele Placido e proprio in questi giorni nelle sale cinematografiche, insieme con gli studenti e i docenti dei nostri corsi di studio in Storia dell’arte».

«Il Maestro Cicognini è considerato uno dei padri della musica da film; nel 1936, firmò la sua prima colonna sonora e prima del suo definitivo allontanamento dal mondo del cinema, compose il commento musicale di oltre trecento film» – ha dichiarato il maestro Davide Cavuti, direttore artistico del «Festival Alessandro Cicognini» – Il Festival multidisciplinare a lui dedicato vuole rendere il giusto tributo ad un genio abruzzese della musica».

La manifestazione si aprirà con il saluto del Prof. Carmine Catenacci, direttore del DiLASS, e l’introduzione a cura del Prof. Antonio Sorella, Direttore scientifico del «Premio Nazionale di Narrativa Città di Penne»: l’incontro sarà presentato dalla giornalista Mila Cantagallo. Le musiche di Alessandro Cicognini saranno la colonna sonora dell’appuntamento. Michele Placido, in questi giorni al cinema con “L’ombra di Caravaggio”, il suo quattordicesimo film come regista, ha un rapporto speciale con l’Abruzzo grazie anche al sodalizio artistico con il maestro Davide Cavuti: tra le tante collaborazioni tra Placido e Cavuti, vi è quella per il film biografico “Un’avventura romantica” (2016) diretto Cavuti, sulla vita del celebre compositore del neorealismo Cicognini, in cui Placido interpretò il ruolo di “Vittorio De Sica”. Durante la manifestazione, attraverso la musica verrà ripercorsa la carriera artistica del grande regista. L’ingresso alla manifestazione è libero.