Teramo, intervento di spazzamento in viale Cavour e viale Bovio: i divieti

TERAMO – Giovedi 17 e Venerdì 18 Novembre la Teramo Ambiente effettuerà una pulizia straordinaria, mediante spazzamento meccanizzato, taglio interstizi e pulizia caditoie, in viale Bovio e viale Cavour.

Nello specifico tali attività verranno effettuate nella giornata di giovedì, dalle ore 5:00 alle ore 12:00, sul lato destro di viale Bovio in direzione Ascoli e sul lato destro di viale Cavour dall’intersezione con via del Castello fino all’intersezione di Viale Bovio, mentre nella giornata di venerdì l’intervento di pulizia interesserà, sempre dalle 5:00 alle 12:00, il lato sinistro di viale Bovio in direzione Ascoli e il lato sinistro di viale Cavour dall’intersezione con via del Castello fino all’intersezione di Viale Bovio.

L’esecuzione delle attività è organizzata su due giorni per limitare al massimo i disagi per i residenti. Al fine di consentire l’esecuzione della pulizia straordinaria sarà istituito lungo i tratti interessati, per tutta la durata dell’intervento, il divieto di sosta e fermata con rimozione dei veicoli in caso di inosservanza.