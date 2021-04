Corso di Beach Manager online: come partecipare, il programma

Tredici incontri per diventare un professionista del mare. Il corso è gratuito per gli associati mentre per gli altri partecipanti è previsto un contributo

PESCARA – “Da alcuni mesi sono impegnato nel mio nuovo ruolo di Presidente della Confcommercio Pescara e come associazione stiamo lavorando al massimo per dare supporto a tutte le nostre aziende che stanno ancora affrontando difficoltà e incertezze dovute al persistere dell’emergenza sanitaria. Ma sapete bene che io sono nato come balneatore, dove è iniziata la mia attività imprenditoriale e di pari passo la mia attività sindacale, che mi ha coinvolto sia da un punto di vista personale che professionale. Il nostro è un bellissimo lavoro che ci permette di lavorare nella bella stagione e di avere la possibilità di stare a contatto con tante persone” lo riferisce il Presidente di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano.

“Però negli anni da semplici gestori di stabilimenti balneari, esperti del lavoro pratico in spiaggia e bravi nell’accoglienza alla clientela, ci siamo trasformati in veri imprenditori del mare pronti e preparati in tutti gli aspetti che comportano la gestione di un’impresa turistico ricettiva. Quindi all’accoglienza del cliente e alla gestione della spiaggia e dell’area somministrazione si sono aggiunti anno dopo anno altri aspetti che è necessario conoscere quali le normative balneari, gli adempimenti demaniali del Comune, della Regione e dello Stato, le autorizzazioni nel realizzare opere strutturali su zone demaniali, la sostenibilità ambientale, l’accoglienza alla disabilità, la sicurezza balneare.

Noi “vecchi” gestori abbiamo fatto esperienza sulla nostra pelle, e studiando e scontrandoci sul campo con i vari aspetti siamo diventati competenti e preparati, ma i nostri figli o il giovane ragazzo che vuole entrare in questo settore o lo stesso gestore che vuole perfezionare le proprie competenze a chi si può rivolgere per apprendere così tante e diverse informazioni?

Nasce allora in me l’idea di creare un percorso formativo per dare tutte le basi necessarie per muoversi in un settore bello e affascinante ma molto impegnativo.

Oggi quell’idea è divenuta realtà con il primo corso per “Beach Manager”: un percorso formativa strutturato in 14 incontri di due ore, in ognuno dei quali sarà trattato un argomento specifico, tenuto da professionisti e da funzionari pubblici competenti nel settore balneare, a cui va il mio ringraziamento per aver avvallato la mia idea con grande entusiasmo.

Sarebbe stato il massimo poter fare questo percorso in presenza, ma le restrizioni in vigore per ora ci costringono ad affidarci alle nuove tecnologie del mondo online, certi che questo sarà solo il primo di tanti altri corsi per “Beach Manager” che riproporremo ogni anno”.

Il corso sarà totalmente gratuito per i nostri associati, mentre gli altri partecipanti dovranno versare un contributo di 100,00 Euro + Iva.

PROGRAMMA COMPLETO

1° LEZIONE – PREPARATIVI PER ALLESTIMENTO DELL’AREA IN CONCESSIONE

“Gestore Stabilimento Balneare Andrea Lancia”

Autorizzazione dei mezzi per transito in arenile

Livellamento delle spiagge

Prima pulitura

Come disegnare gli ombreggi

2° LEZIONE – GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLE NORMATIVE BALNEARI

“Avvocato D’Apruzzo Sara”

Regolamento per la disciplina delle attività di stabilimento balneare e linee guida per apertura di stabilimento e spiagge libere

Differenza tra ordinanza della capitaneria di porto e quelle prefettizie comunali e regionali

Codice della navigazione e differenze tra reato penale ed illeciti amministrativi

3° LEZIONE – LA SCELTA MIGLIORE PER LE SOCIETA’ BALNEARI

“Dott. ssa Laura Lancia”

Ditta individuale, società di persone e società di capitali: vantaggi e svantaggi

Programmazione, gestione e rendicontazione contabile delle attività balneari.

Novità fiscali 2021: scontrino e fatturazione elettronica.

Conservazione dei documenti contabili e dei documenti fiscali.

4° LEZIONE – LA GESTIONE DEL CLIENTE IN UN’OTTICA DI CUSTOMER CARE

“Trainer in Comunicazione e Management Dott. ssa Tiziana Iozzi”

Come avere cura del cliente e come comunicare con il cliente

La fidelizzazione e il marketing

Come assicurarsi che il cliente torni, che il cliente parli bene di noi e come creare un data base per i nostri servizi e offerte.

5° LEZIONE – DAL TURISMO ACCESSIBILE ALL’OSPITALITA’ ACCESSIBILE

Claudio Ferrante Presidente Associazione Carrozzine Determinate, Alessandra Portinari, Presidente ANGSA Abruzzo

Turismo accessibile, valorizzare la qualità dell’ospitalità. Conoscenze e competenze per accogliere, informare, ospitare e far trascorrere vacanze appaganti, senza ostacoli, in piena autonomia e con dignità.

Dedicare attenzione ai particolari, ascoltare i propri clienti, sviluppare per loro nuove proposte e nuovi servizi, questo in poche parole significa “fare accoglienza”, significa far sentire ogni ospite protagonista attivo della propria vacanza.

6° LEZIONE – SICUREZZA BALNEARE

TV(CP) Francesco POTENZIERI e Lgt. Vincenzo GIORDANO

Direzione Marittima Pescara Capitaneria di Porto

Ordinanza di sicurezza balneare

Responsabilità Concessionario

Profili Sanzionatori

7° LEZIONE – IMPATTO AMBIENTALE E SICUREZZA NELLA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE

“Dott.re Guido Del Grosso”

Valutazione del rischio aziendale.

Cenni sulla formazione.

Ritiro e smaltimento rifiuto speciali e corretta gestione del temporaneo

8° LEZIONE – REALIZZAZIONE DI OPERE FISSE E AMOVIBILI SU AREE IN CONCESSIONE

Architetto Sabatino Nino Catani

Il Demanio Marittimo, obblighi e funzioni

La capitaneria di Porto, le ordinanze e la stagione balneare

Luoghi chiusi e luoghi all’aperto, gli ampliamenti stagionali, gli ombreggi

La Legge 13/89, e succ.vi D.M., obblighi e norme

9° LEZIONE – ECOSPIAGGE

Dott.Arch Ester Zazzero Comune di Pescara,Responsabile

Tutela e Valorizzazione del Mare e del Fiume

PescaraEcoSpiagge. Protocollo d’Intesa Comune di Pescara_Associazioni Balneatori e Legambiente Abruzzo

Sostenibilità ambientale

Accessibilità For All

Qualità

UNI/PdR 92:2020 Linee guida al miglioramento delle attività delle imprese di balneazione

10° LEZIONE – IL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE Geometra Ettore Mantini

Ex funzionario dell’ufficio Demanio della Capitaneria di Porto Pescara Ex Responsabile dell’ufficio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo

Norme principale sull’uso del demanio marittimo del Codice della Navigazione e relativo regolamento di esecuzione.

Norme di pianificazione generale del demanio marittimo della Regione Abruzzo (L.R. 141/97, Piano Demaniale Marittimo Regionale ed Ordinanza Balneare).

Legge 145/2018, art. 1, dal camma 675 al comma 683 “estensione della durata della concessione di anni 15”, riflessioni con le norme eurocomunitarie, spunti e riflessioni nel panorama interno (Consiglio di Stato, Tar, Corte dei Conti, Garante per la libera concorrenza del mercato interno).

11° LEZIONE – IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE NELLO STABILIMENTO BALNAERE

Biologa e Nutrizionista Dott.ssa Luisa Serri

Principi dell’Haccp

Normativa di riferimento nella sicurezza alimentare e conoscenza delle principali sanzioni pecuniarie amministrative.

Elaborazione di un piano Haccp per un attività di somministrazione di alimenti e bevande da prevedere all’interno dello stabilimento.

12° LEZIONE – GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO DAL PUNTO DI VISTA COMUNALE

Dott.ssa Cinzia D’Alessandro, Commercialista. Dipendente in convenzione con il Comune di Pescara

Servizio Demanio MarittimoGestione Demanio Marritto da un punto di vista Comunale

Evoluzione storica della normativa di settore: passaggio delle competenze dalla Capitaneria di Porto alle Regioni e poi ai comuni, l’eliminazione del diritto di insistenza

Il Piano Demaniale Marittimo Comunale

Gli istituti relativi alle autorizzazioni di competenza comunale per le concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo

La Direttiva Bolkestein, riflessioni sul mancato recepimento dalla normativa nazionale, DL 104/2020 art. 100

13° LEZIONE – IL VISUAL MERCHANDISING PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

“Trainer in Comunicazione e Management Dott.ssa Tiziana Iozzi”

Trasferire le conoscenze della vendita applicata alle forme visive e logistiche.

Saper ottimizzare gli spazi, abbinare i colori, studiare gli aspetti visivi del prodotto, creatività originalità e tutti gli aspetti legati alla comunicazione visiva per spingere la vendita nello stabilimento.

Studio dei casi di successo.

Casi di errori da evitare. Progettazione e ideazione di un caso specifico dello stabilimento balneare.