Corsi sub, Progetto Mare Asd: al via le iscrizioni a Chieti

CHIETI – Formazione in sicurezza: un’importante opportunità per gli amanti del mare. Progetto Mare Asd di Chieti, infatti, apre le iscrizioni ai suoi corsi subacquei. I partecipanti acquisiranno il brevetto Padi.

Il brevetto Padi, prima didattica subacquea mondiale, rilasciato a fine corso, è riconosciuto per i punteggi nei concorsi militari e come crediti formativi scolastici ed è valevole in tutto il mondo. Possono partecipare ai corsi ambosessi da 10 a 70 anni di età. Le lezioni si svolgeranno in aula per la parte teorica, in piscina per la parte pratica in acque confinate.

Superata questa parte saranno previste quattro immersioni in mare. Tutte le attrezzature sono fornite per lo svolgimento del corso (Gav – erogatori doppi – manometro –profondimetro – cintura di zavorra – bombola ). I corsi si terranno seguendo tutte le normative Covid-19 .

Una volta brevettati, gli allievi potranno partecipare a viaggi in Italia e all’estero, organizzati dall’associazione per mettere al meglio in pratica le proprie abilità e conoscere i più bei fondali del mondo. Chi è già in possesso di brevetto subacqueo può partecipare ai corsi di livello avanzato fino al raggiungimento del livello di istruttore.

Per informazioni e contatti: info@progettomare.it – tel. : 328/3712302