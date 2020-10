Convegno per ricordare Remo Gasperi oggi a Mosciano Sant’Angelo

MOSCIANO SANT’ANGELO – “Remo Gaspari, l’uomo, il politico, un grande abruzzese”: è il titolo del convegno organizzato dalla sezione Udc di Mosciano Sant’Angelo sulla figura, le opere e la politica dell’ex ministro. Sarà presente il figlio Achille Lucio Gaspari. Dopo i saluti del segretario comunale dell’Udc Vittorio Beltramba, interverranno: Ciriaco De Mita ex presidente del consiglio e sindaco di Nusco, Antonio Saccone senatore Udc e membro della quinta commissione bilancio, Luciano D’Alfonso senatore ed ex presidente della regione Abruzzo, Enrico Di Giuseppantonio Segretario Regionale UDC, sindaco di Fossacesia ed ultimo presidente della Provincia di Chieti eletto dai cittadini, Paola Pelino, già parlamentare ed imprenditrice, Raffaele Bonanni, ex segretario nazionale della CISL.

Il dibattito sarà condotto dal moderatore Antimo Amore ,giornalista Rai. Prevista la partecipazione di autorità istituzionali e sindaci del territorio Aprutino. All’incontro sono state invitate in particolare tutte quelle personalità che hanno conosciuto e collaborato con Remo Gaspari.

Tutti i cittadini per partecipare dovranno accreditarsi telefonando al 349 43 29 415, nel rispetto delle norme anti-Covid. Il convegno si terrà, domani, domenica 11 ottobre, dalle ore 15,30 presso l’hotel Fattoria Cerreto in contrada Colle Cacio a Mosciano Sant’Angelo.