Corsa campestre di Scerni il 27 febbraio: come partecipare

SCERNI – L’attività podistica sta incominciando ad entrare nel vivo, il periodo di rodaggio sta per terminare e i podisti abruzzesi e delle regioni vicine non vedono l’ora di testare gambe e fiato domenica 27 febbraio alla corsa campestre di Scerni, nella maestosa cornice dell’Istituto Agrario Cosimo Ridolfi valevole per l’assegnazione dei titoli regionali Uisp.

Un tracciato in auge fin dagli anni sessanta per lo svolgimento dei campionati studenteschi e dei giochi della gioventù, per una manifestazione ha riscosso grandi consensi nel 2021 per merito degli organizzatori dell’Asd Sulle Orme dei Sanniti, in sinergia con l’Accademia della Ventricina e il settore attività dell’atletica Uisp Abruzzo e Molise di cui è coordinatore Alberico Di Cecco.

Le categorie adulti di tutti gli enti della consulta sono le seguenti: 16-23 anni, 24-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-65, 66-70, 71 e oltre, i cui partecipanti devono coprire quattro giri di un anello di 2 chilometri e aderire per l’iscrizione alla quota di 9 euro.

Spazio ai più piccoli (iscrizione a 4 euro) di differente età e distanze all’interno del campo sportivo dell’istituto agrario: dai 0 ai 5 anni (100 metri), 6-7 anni (200 metri), 8-9 anni (400 metri), 10-11 anni (600 metri), 12-13 anni (800 metri) e 14-15 anni (1200 metri).

Luigi Di Lello, factotum dell’evento, si sta adoperando per accogliere nel migliore dei modi la grande massa dei runners: “Stiamo lavorando affinchè non ci siano sbavature e siamo consci che la gara necessiti di tanta attenzione, compresa la sicurezza anti covid, elemento su cui stiamo puntando con grande impegno. Questo grazie anche alla collaborazione fattiva con l’amministrazione comunale e la protezione civile scernese. La corsa campestre è un’iniziativa alla luce del legame tra il territorio delle campagne scernesi e questa disciplina sportiva che ha consacrato tra gli anni sessanta e settanta il Dream Team di atletica dell’Istituto Agrario Cosimo Ridolfi e molte volte ha ospitato i campionati provinciali e regionali studenteschi, senza dimenticare anche la mountain bike che ha trovato terreno fertile negli ultimi anni con lo svolgimento del Trofeo Accademia della Ventricina”.

Il sito internet di riferimento per le iscrizioni è Timing Run al seguente link https://www.timingrun.it/home/eventi/events