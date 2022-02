Teramo, incontro in Provincia: la nota del sindaco di Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tante buone notizie in arrivo per Roseto e i suoi cittadini dopo l’incontro che si è tenuto ieri, in Provincia, tra amministratori comunali e dirigenti dell’Ente. Una riunione che ha visto il sindaco Mario Nugnes, il vicesindaco Angelo Marcone e il consigliere provinciale Enio Pavone confrontarsi, dopo un passaggio con il presidente Diego Di Bonaventura, con il dirigente Francesco Ranieri (Area 3 e Area 4) e il responsabile del 4° Nucleo, Emidio Degnitti.

Sul tavolo tante importanti questioni di competenza della Provincia ma che riguardano il territorio di Roseto degli Abruzzi. Questioni per le quali l’amministrazione sta lavorando, confrontandosi con la Provincia, fin dal giorno del suo insediamento e che, anche grazie all’interessamento del consigliere Pavone, vedranno a stretto giro una soluzione.

Nello specifico, durante il proficuo incontro, è stato affrontato il tema dei lavori riguardanti il Porto Turistico e il braccio a mare. Senza dimenticare i problemi relativi alla vicina sponda del fiume Vomano. Sempre per quel che riguarda la zona Sud del territorio, importanti novità sono arrivate per il cantiere del ponte ciclopedonale sul Vomano che vedrà presto il tanto atteso completamento. Inoltre, si è fatto il punto sulla situazione delle strade provinciali che insistono sul territorio di Roseto (con particolare riferimento alla Sp 19 e alla Sp 20), sulla pulizia del torrente Borsacchio (sul quale si interverrà a breve), su alcuni problemi legati alle scuole superiori e sui lavori di manutenzione necessari per il ponte ciclopedonale sul fiume Tordino.

Al termine della riunione il sindaco Nugnes ha annunciato che, nei prossimi giorni, provvederà a convocare un nuovo incontro nel municipio di Roseto con il presidente Di Bonaventura e con i dirigenti della Provincia per illustrare nel dettaglio gli interventi in arrivo e il loro cronoprogramma.

“Torniamo dall’incontro con buonissime indicazioni – affermano il sindaco Nugnes, il vicesindaco Marcone e il consigliere Pavone – consapevoli che tanti interventi, alcuni dei quali attesi da diverso tempo dai cittadini, vedranno finalmente la luce nel breve periodo. Siamo molto soddisfatti, quindi, perché ancora una volta riusciamo a portare risultati sul nostro territorio grazie al confronto con gli Enti sovracomunali. Ovviamente, ringraziamo il presidente Di Bonaventura per l’ascolto e il supporto dimostrato nei confronti delle nostre richieste, nonché i dirigenti dell’Ente che ci hanno saputo fornire un cronoprogramma preciso degli interventi”.