Corropoli, al via il progetto per uno stile di vita salutare, responsabile e sostenibile

Il progetto tratterà i rischi di droga, alcool, fumo e gioco d’azzardo o dovuti all’alimentazione scorretta. Incontri da ottobre ad aprile

CORROPOLI – Il 21 ottobre 2019 il Liceo Scientifico Paritario “G. D’Annunzio” di Corropoli di via Ripoli 2, è lieto di presentare in collaborazione con i Medici Specialisti del Gruppo Medico D’Archivio il seguente progetto: “Sinergia Liceo D’Annunzio di Corropoli-Gruppo Medico D’Archivio per uno stile di vita salutare, responsabile e sostenibile”.

I rischi di droga, alcool, fumo e gioco d’azzardo o dovuti all’alimentazione scorretta. Sono questi i temi che verranno trattati dai medici specialisti messi in campo dal Gruppo Medico D’Archivio per una serie di incontri rivolti agli studenti del Liceo Scientifico “G. D’Annunzio” ad ampliamento aeronautico di Corropoli.

Inizierà il 24 ottobre la dott.ssa Gabriella Scarpone, biologa nutrizionista, con l’incontro dal titolo “Mangiar sano conviene”. Su droghe, alcool e gioco d’azzardo parlerà il dott. Guido Di Giovanni, neurologo.

Il dott. Maurizio Vaccarilli, chirurgo toracico, tratterà invece delle conseguenze sul corpo dovute al tabagismo. Infine il dott. Piero Iacobitti, cardiologo, interverrà sull’importanza dell’attività fisica per la salute.

Gli incontri, che hanno come filo conduttore la prevenzione, nascono da una collaborazione tra il Presidente del Liceo G. D’Annunzio Prof. Giuseppe Caccioppoli, la dirigente scolastica dott.ssa Leonilde Maloni e il dott. Claudio D’Archivio, direttore scientifico dell’omonimo Gruppo Medico, si terranno nei mesi di ottobre, novembre, marzo ed aprile nell’Aula magna del Liceo.

Attraverso un linguaggio agile e divulgativo, gli esperti del Gruppo Medico D’Archivio, realtà da sempre attenta al territorio e impegnata in iniziative tese a favorire la prevenzione in ogni classe d’età, saranno impegnati a sensibilizzare gli studenti sulla necessità di adottare uno stile di vita salutare, responsabile e sostenibile.