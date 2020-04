Coronavirus, la precisazione del Comune dell’Aquila sui cimiteri

Le visite ai cimiteri non rientrano tra i motivi per cui si può uscire da casa e lo Stato non ha concesso alcuna deroga, nemmeno a Pasqua

L’AQUILA – Con una nota pubblicata sui social il settore Ambiente e Protezione civile del Comune dell’Aquila ha ricordato alla cittadinanza che le disposizioni governative per il contenimento del contagio da Coronavirus vietano tassativamente, di uscire di casa se non per comprovate ragioni di lavoro, di salute e di estrema necessità, prescisando che le visite ai cimiteri non rientrano in nessuno di questi motivi.

Pertanto, pur comprendendo che, in particolare in questo periodo di festività di Pasqua, il non far visita ai propri cari defunti crea un evidente disagio personale, ha rammentato che non ci sono deroghe alle precise prescrizioni di Stato, che mirano alla tutela del bene superiore per eccellenza: la salute della comunità.

I cimiteri restano aperti solo ed esclusivamente per le operazioni funebri, legate alla sepoltura, sempre nel rispetto del divieto di assembramenti e della distanza interpersonale di almeno un metro.